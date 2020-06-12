Скандал навколо будівництва ТРЦ на дорозі: Кличко показав демонтаж конструкцій



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Будівництво ТРЦ на проїжджій частині дороги Фото: Denys Ivanesko, Facebook

11 червня ввечері забудовник розпочав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто змусило забудовника на проспекті Леся Курбаса прибрати частину об’єкту, яку він незаконно звів на проїжджій частині. Про це він сказав під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання ЗМІ.

Кличко показав коротке відео, як будівельники розпочали демонтаж конструкції.

«Як тільки з’явилася інформація, місто одразу направило на будівництво комісію з перевіркою. Працівники ШЕУ Святошинського району виявили порушення меж будівництва. Тому керівництво комунальної корпорації «Київавтодор» звернулось до Державної архітектурно-будівельної інспекції України, прокуратури столиці та поліції щодо реагування на правопорушення», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що комісія встановила, що в результаті дій забудовника порушені межі будівництва та пошкоджена проїжджа частина. А в дорожнє покриття встановлена монолітна залізобетонна опора.

«Замовник будівництва не отримував та й не міг отримати погодження будувати на дорозі! До того ж, фахівців Київавтодору спочатку не допустили на об’єкт для огляду й оцінки нанесених місту збитків. І забудовник спочатку відмовлявся прибрати конструкцію. Але після деяких аргументів щодо можливих «перспектив» місто змусило забудовника погодитися і прибрати витвір будівельного «креативу» з дороги. Власним коштом. Вчора під вечір забудовник розпочав роботи з демонтажу конструкції з проїжджої частини. І також відновить там дорогу», - підкреслив Кличко.

Мер столиці зауважив, що земельну ділянку для зведення цього ТРЦ Київрада виділила ще в 2010 році.

Як повідомлялося, на станції швидкісного трамвая «Кільцева дорога» триває будівництво торгового центру «April City». Його будують за рахунок проїжджої частини магістральної автомобільної дороги. Повідомлялося, що забудовник зайняв одну смугу руху.

12 червня у соцмережі з'явилися повідомлення, що забудовник вже перекрив дві смуги руху.

Нагадаємо, на сайті Київської міської ради 21 березня 2019 року було зареєстровано петицію із закликом не будувати ТРЦ «Апрель» на кінцевій станції швидкісного трамвая №3. згідно з планом забудови ТРЦ «Апрель», на місці ринку Зодчих навпроти будинку по вулиці Зодчих, 46, має бути зведена 20-поверхова висотка