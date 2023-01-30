Допитував підлітка на Київщині: командир загону нацгвардії РФ піде під суд

Загарбник змусив неповнолітнього українця вийти з будинку на вулицю, де, за його наказом, військовослужбовці РФ схопили хлопця

Погрожуючи потерпілому зброєю, окупант вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ

В Україні судитимуть командира загону нацгвардії РФ Чеченської Республіки. На Київщині загарбник взяв у заручники неповнолітнього хлопця та допитував його. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

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«Розслідуванням встановлено, що обвинувачений під час тимчасової окупації смт Бабинці Бучанського району на Київщини разом зі співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця. Погрожуючи потерпілому зброєю, він вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тер оборони», – розповіли в прокуратурі.

Окупант змусив неповнолітнього українця вийти з будинку на вулицю, де, за його наказом, військовослужбовці РФ схопили хлопця. Вони приставили до горла ніж та, погрожуючи вогнепальною зброєю, продовжили допит. Після цього військові країни-терориста посадили хлопця в броньований автомобіль і возили по населеному пункту, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ.

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Слідство стосовно злочинів командира мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській Республіці. Обвинувальний акт за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення направлено до суду для розгляду по суті.

Раніше повідомлялося, що у Київській області судитимуть російського військового. Він ґвалтував та знущався з мирних жителів.