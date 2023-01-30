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Допитував підлітка на Київщині: командир загону нацгвардії РФ піде під суд

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Допитував підлітка на Київщині: командир загону нацгвардії РФ піде під суд
Загарбник змусив неповнолітнього українця вийти з будинку на вулицю, де, за його наказом, військовослужбовці РФ схопили хлопця
фото: пресслужба Офісу генпрокурора України

Погрожуючи потерпілому зброєю, окупант вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ

В Україні судитимуть командира загону нацгвардії РФ Чеченської Республіки. На Київщині загарбник  взяв у заручники неповнолітнього хлопця та допитував його. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора України. Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі.

«Розслідуванням встановлено, що обвинувачений під час тимчасової окупації смт Бабинці Бучанського району на Київщини разом зі співслужбовцями в одному з будинків проводив незаконний допит неповнолітнього хлопця. Погрожуючи потерпілому зброєю, він вимагав повідомити про місцеперебування військовослужбовців ЗСУ та представників тер оборони», – розповіли в прокуратурі.

Окупант змусив неповнолітнього українця вийти з будинку на вулицю, де, за його наказом, військовослужбовці РФ схопили хлопця. Вони приставили до горла ніж та, погрожуючи вогнепальною зброєю, продовжили допит. Після цього військові країни-терориста посадили хлопця в броньований автомобіль і возили по населеному пункту, вимагаючи надати інформацію про ЗСУ.

Слідство стосовно злочинів командира мобільного загону особливого призначення Управління Федеральної служби військ національної гвардії РФ по Чеченській Республіці. Обвинувальний акт за фактом взяття у заручники та застосування тортур до цивільного населення направлено до суду для розгляду по суті.

Раніше повідомлялося, що у Київській області судитимуть російського військового. Він ґвалтував та знущався з мирних жителів.

Теги: прокурор слідство військові заручники допит автомобіль населення Київщина

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