Дорожники показали, як монтують пішохідний міст над трамвайною лінією (відо)



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Автодорівці підняли другий прогін мосту

На пішохідному мосту через проспект Любомира Гузара поблизу вулиці Василенка над Борщагівською гілкою швидкісного трамвая дорожники змонтували другу частину прогону.

Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Наразі закріпили частину над ділянкою магістралі у напрямку центру.

Незабаром будуть підіймати третій (останній) елемент прогонової будови мосту.

Як повідомлялося, наразі триває капітальний ремонт пішохідного мосту над проспектом Любомира Гузара (колишній проспект Космонавта Комарова) поблизу вул. Василенка. Споруду збудовано 1983 року і за цей час повного капітального ремонту вона не бачила.

Також активно тривають роботи і на пішохідному мосту біля кінотеатру «Лейпциг» над просп. Леся Курбаса. На споруді змонтували усі прогони, облаштовують закриту галерею, спорудили нові сходи. За сприятливої погоди, рух для пішоходів мають відкрити до кінця грудня.

Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває будівництво нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою швидкісного трамвая.