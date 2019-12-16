На мосту біля Центрального залізничного вокзалу обвалилася огорожа (фото)



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Перильне огородження на естакаді впало Фото: Київавтодор

Раніше столичні комунальники «відремонтували» металеву огорожу на мосту, заліпивши її скотчем та нитками

У Києві на естакаді від вул. Льва Толстого до залізничного вокзалу «Київ-Пасажирський» обвалилось бар’єрне огородження. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники заявили, що огородження не перебуває на їхньому балансі.

«Естакада – частина недобудованого паркінгу на Привокзальній площі. Дорога та тротуар, що веде із Привокзальної площі на вул. Льва Толстого, перебувають лише на утриманні КП ШЕУ Солом’янського району. Перильне огородження від площі Вокзальної до вул. Льва Толстого КП ШЕУ не обслуговує і на балансовому обліку не перебуває», - повідомили автодорівці.

Після інциденту було проведено термінову нараду разом із представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій і райдержадміністрації.

Наразі дорожники встановили тимчасове огородження і просять обходити аварійну ділянку.

Нагадаємо, раніше кияни повідомляли, що столичні комунальники «відремонтували» металеву огорожу на мосту біля Привокзальній площі, заліпивши її скотчем та нитками.