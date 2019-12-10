Кличко показав, як будуються нові мости над лінією швидкісного трамвая (фото, відео)



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Будівництво нового пішохідного моста над Бощагівською лінією трамвая Фото: пресслужба мера Києва

Збудовані у 1983 році пішохідні мости жодного разу не ремонтувалися

Мер Києва Віталій Кличко показав, як триває будівництво нових пішохідних мостів над Борщагівською гілкою швидкісного трамвая. Відповідне відео з будівництва він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

«Ми продовжуємо робити наше місто більш комфортним та безпечним. Кілька тижнів тому розпочали встановлювати нові пішохідні мости над Борщагівською гілкою швидкісного трамвая. Старі переходи, збудовані у 1983 році, жодного разу не ремонтували! Перебували вони в аварійному стані. Тому й вирішили їх демонтувати», - зазначив у дописі до відео мер столиці.

Він повідомив, що сьогодні тривають активні роботи на пішохідному мосту біля кінотеатру «Лейпциг» - там вже встановили основну частину конструкції і монтують дах. Готові й опори для встановлення шахт ліфтів, що працюватимуть з обох сторін мосту.

«А на пішохідному мосту над проспектом Любомира Гузара встановили перший, 12-метровий, прогін майбутнього переходу. Впродовж 2 тижнів зведуть основні опори. Кожен з двох нових мостів буде довжиною понад 69 метрів. На них встановлять бокове скло, сучасне LED-освітлення. Завершити всі роботи мають навесні наступного року», - підкреслив Кличко.

Як повідомлялося, активно тривають роботи і на пішохідному мосту біля кінотеатру «Лейпциг» над просп. Леся Курбаса. На споруді змонтували усі прогони, облаштовують закриту галерею, спорудили нові сходи. За сприятливої погоди, рух для пішоходів мають відкрити до кінця грудня.

Раніше керівник КК «Київавтодор» Олександр Густєлєв розповів про капітальний ремонт пішохідного мосту над проспектом Любомира Гузара.