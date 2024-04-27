ДТП у Броварах: очільник райдержадміністрації отримав підозру

Глава райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей

До суду скеровано клопотання про обрання Майбоженку запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою

Повідомлено про підозру голові Броварської районної державної адміністрації Володимиру Майбоженку, який скоїв ДТП з чотирма постраждалими. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури посадовцю РДА Київщини повідомлено про підозру за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння (ч. 2 ст. 286-1 КК України)», – йдеться в повідомленні.

До Шевченківського районного суду Києва скеровано клопотання про обрання Майбоженку запобіжного заходу у вигляді безальтернативного тримання під вартою.



За даними слідства, 26 квітня у Броварах очільник РДА, перебуваючи за кермом автомобіля, проїхав перехрестя на заборонений сигнал світлофора, виїхав на узбіччя та скоїв наїзд на пішоходів. За результатами тестування приладом Drager у водія визначено вміст алкоголю 2.31 проміле.

Чотирьох осіб, серед яких одна дитина, госпіталізовано до лікарні. Попередньо, медики діагностували у двох потерпілих тяжкі тілесні ушкодження, вони перебувають в реанімаційному відділенні. Ще у двох – тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Досудове розслідування здійснює Головне управління Нацполіції в Київській області.

Нагадаємо, що голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей. Постраждали 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років. Усі вони перебувають у лікарні. Двоє чоловіків – у тяжкому стані.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на червоний сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.