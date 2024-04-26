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Голову Броварської райдержадміністрації Майбоженка буде звільнено – Київська ОВА

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Голову Броварської райдержадміністрації Майбоженка буде звільнено – Київська ОВА
Поліцейські зафіксували високий вміст алкоголю у крові Майбоженка на момент скоєння ДТП
фото: скріншот відео

Керівник Київської ОВА наголосив на необхідності неупередженого розслідування та справедливого покарання

Голову Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка буде звільнено. Про це заявив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

«Подібна поведінка посадовця неприпустима! Я звертаюся до правоохоронців - в найкоротший термін дати належну правову оцінку цій події. Наполягаю на об'єктивному, неупередженому розслідуванні та справедливому покаранні. Ситуацію триматиму на особистому контролі», – йдеться у його повідомленні.

Кравченко переконаний, що це єдиний правильний крок після інциденту, який стався в Броварах і внаслідок якого постраждали чотири людини. Він додав, що потерпілим надається вся необхідна допомога, насамперед медична.

Варто додати, що Володимир Майбоженко з 20 квітня 2006 по 14 травня 2010 очолював Київську обласну раду. Він є колишнім головою Київської обласної організації Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». У вересні 2010 року за «грубе порушення Статуту та Програми партії у встановленому Статутом ВО «Батьківщина» порядку виключений із членів ВО «Батьківщина» та звільнений з посади голови Київської обласної організації ВО «Батьківщина».

З 2011 по 2014 був директором організаційно-розпорядчого департаменту НАК «Нафтогаз України».

У вересні 2015 очолив Київську обласну організацію Політичної партії Укроп. 10 листопада 2015 був обраний першим заступником голови Київської обласної ради VII скликання від Політичної партії Укроп, пробув на цій посаді до травня 2019 року.

28 листопада 2022  призначений головою Броварської районної державної адміністрації.

Нагадаємо, голова райдержадміністрації Володимир Майбоженко у Броварах влетів на авто в натовп людей, четверо людей отримали тяжкі травми. Троє людей отримали переломи, ще одну людину діставали прямо з-під коліс авто. Поліцейські, що прибули на місце події, встановили, що голова райдержадміністрації перебуває у нетверезому стані. Драгер показав, що у його крові 2,31 проміле алкоголю.

Теги: ДТП звільнення Київ

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