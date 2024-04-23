На Київщині стався перелив води через дамбу (фото, відео)

За інформацією керівників РВА рівень води у Дніпрі протягом дня має понизитись

У Бориспільському районі Київської області стався перелив води через дамбу у районі третього та четвертого шлюзів. Про це повідомила поліція Київщини у вівторок, 23 квітня.

«На разі в межах однієї з громад Бориспільського району є факти переливу води на дамбі в районі шлюзів», – йдеться у повідомленні.

У Бориспільському районі Київської області стався перелив води через дамбу фото Нацполіція України, Telegram

Правоохоронці регулюють рух та попереджають водіїв щодо дотримання швидкісного режиму на вказаних ділянках дороги.

Голова Золочівської громади Олександр Лазаренко зазначив, що фіксується переливання води на дамбі біля третього та четвертого шлюзів.

«За інформацією керівників РВА рівень води у Дніпрі протягом дня має понизитись. Питання щодо доцільності відкриття шлюзів вирішується», – написав він у Facebook.

Нагадаємо, рівень Дніпра в межах Києва піднявся на 46 сантиметрів і станом на 18 квітня, становив 607 см над «нулем» поста спостережень. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

Згідно даних моніторингу, це найвищий рівень води цієї весни. Моніторинг цьогорічного водопілля триває.

До слова, вода у провінції Гуандун на півдні Китаю досягла рекордного за 50 років рівня через сезон дощів, що обернувся масштабними зливами. Під загрозою 127 млн людей, інфраструктура та економіка ключового комерційного та виробничого центру країни.

Зливи почалися 16 квітня і досі не закінчилися – рівень води піднявся настільки, що затопило будинки близько 82 тис. людей. Понад тисяча шкіл не відкрилися, близько 1,16 млн господарств залишилися без світла. Рятувальники витягують людей із затоплених будинків та заблокованих водою машин. 11 місцевих жителів зникли безвісти, шість із яких – у горах, де зливи спровокували зсуви ґрунту.