Голова райдержадміністрації збив натовп людей, розвідка знищила гелікоптер РФ. Головне за 26 квітня

Внаслідок аварії постраждали чотири людини – троє дорослих та одна дитина

Голова райдержадміністрації у Броварах влетів на авто в натовп людей, ГУР знищила російський гелікоптер Ка-32, уряд подовжив дію пільгової ціни на електроенергію. «Главком» склав добірку новин 26 квітня, щоб ви були в курсі головних подій:

Голова райдержадміністрації влетів у натовп людей в Броварах

Голова райдержадміністрації Володимир Майбоженко у Броварах влетів на авто в натовп людей, четверо людей отримали тяжкі травми. Троє людей отримали переломи, ще одну людину діставали прямо з-під коліс авто. Поліцейські, що прибули на місце події, встановили, що голова райдержадміністрації перебуває у нетверезому стані. Драгер показав, що у його крові 2,31 проміле алкоголю.

Розвідка знищила російський гелікоптер Ка-32

Головне управління розвідки спалило російський багатоцільовий гвинтокрил Ка-32. Вертоліт перебував на міжнародному аеродромі «Остаф'єво», який належить міністерству оборони країни-агресора. Про це NV повідомило джерело у спецслужбах. Співрозмовник видання зазначив, що гелікоптер використовували для авіапідтримки російської окупаційної армії, а саме – для забезпечення логістичних потреб та евакуаційних операцій.

Уряд подовжив пільгову ціну на електроенергію для населення

Кабінет міністрів України подовжив дію пільгової ціни на електроенергію для населення до 31 травня. Попередній термін закінчується 30 квітня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль наголосив, що Кабмін ухвалив рішення щодо продовження пільгової ціни на електроенергію для населення – 2 грн 64 копійки за кіловат. Він заявив, що положення про покладання спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії буде продовжено до 31 травня.

Зеленський поїхав у Славутич у роковини трагедії на ЧАЕС

У річницю трагедії на Чорнобильській атомні станції президент України Володимир Зеленський відвідав Славутич та подякував усім «хто захистив життя 38 років тому, і тим, хто протистояв ворогу у 2022 році». Усі присутні вшанували хвилиною мовчання загиблих ліквідаторів катастрофи на ЧАЕС. Після чого глава держави подякував мешканцям Славутича, які проявили себе навесні 22-го року та допомогли Україні протистояти російським загарбникам.

Київ терміново евакуює дві лікарні у зв'язку із загрозою удару ворога

Столиця терміново розпочала евакуацію двох лікарень, одна з яких – дитяча, розташованих на вулиці Богатирській. Це пов'язано з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові. Київська міська військова адміністрація повідомила, що це провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці.