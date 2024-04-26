Голова райдержадміністрації влетів у натовп людей в Броварах (відео)

Троє людей отримали переломи, ще одного постраждалого діставали прямо з-під коліс авто

Драгер показав, що у крові водія 2,31 проміле алкоголю

Голова райдержадміністрації у Броварах влетів на авто в натовп людей, четверо людей отримали тяжкі травми.

Троє людей отримали переломи, ще одну людину діставали прямо з-під коліс авто. Йдеться про голову райдержадміністрації Майбоженка Володимира.

Поліцейські, що прибули на місце події, встановили, що голова райдержадміністрації перебуває у нетверезому стані. Драгер показав, що у його крові 2,31 проміле алкоголю.

Нагадаємо, на Київщині, поблизу села Олива, сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинуло двоє людей. Пасажирський мікроавтобус впав у провалля, яке утворилося на дорозі. Бригадами «швидкої» постраждалих направили до Бородянської та Іванківської лікарень.

Як повідомлялося, в Києві нещодавно сталася дорожньо-транспортна пригода на Брест-Литовському шосе. Зіштовхнулися одразу шість автомобілів, пʼятеро осіб травмувалися.