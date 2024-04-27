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ДТП у Броварах за участі глави райдержадміністрації: що відомо про постраждалих

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
ДТП у Броварах за участі глави райдержадміністрації: що відомо про постраждалих
Голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей
фото з відкритих джерел

Медики борються за життя постраждалих в аварії за участі голови Броварської РДА

Четверо осіб перебувають у лікарні внаслідок ДТП у Броварах за участі голови районної держадміністрації Володимира Майбоженка. Двоє з них – у тяжкому стані. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація в Telegram.

«Медики продовжують надавати всю необхідну допомогу постраждалим в ДТП за участі голови Броварської РДА. Четверо осіб перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що двоє чоловіків – у тяжкому стані. Обидва мають множинні переломи і забої, а також струс і закриті черепно-мозкові травми.

Ще двоє постраждалих, дівчинка 2,5 років і її мама, мають травми середнього ступеня тяжкості. У дитини – перелом плеча та рана носа і підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами – струс, переломи і травма грудної клітини.

Нагадаємо, що голова райдержадміністрації у Броварах Володимир Майбоженко влетів на авто в натовп людей. 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків 29 та 26 років отримали тяжкі травми.

Попередньо відомо, що посадовець районної військової адміністрації не зупинився на червоний сигнал світлофору та скоїв наїзд на пішоходів. Перевірка на прилад Драгер на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле.

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Теги: ДТП аварія поранення Бровари

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