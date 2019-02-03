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    Потрійна ДТП у Києві: після удару автівка вилетіла на узбіччя, де зіткнулась з ще одним авто

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    <p>На місці події працював наряд поліції</p> <div></div> - Потрійна ДТП у Києві: після удару автівка вилетіла на узбіччя, де зіткнулась з ще одним авто

    На місці події працював наряд поліції

    В результаті ДТП ніхто не постраждав

    У неділю, 3 лютого, в Києві за адресою вулиця Вільямса, 6а сталося потрійна ДТП. Chery на перехресті зіткнувся з Skoda, вилетів до узбіччя і вдарив Honda.

    Аварія сталася близько 17:30.

    За словами водія Chery, він прямував по вулиці Вільямса, дотримуючись правого ряду. На перехресті назустріч йому з лівого ряду у двір повертав автомобіль Skoda. Щоб уникнути зіткнення, Chery спробував вирулити, але не впорався з керуванням, вдарив Skoda і влетів в Honda, який виїжджав з двору.

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    Потрійна ДТП у Києві: після удару автівка вилетіла на узбіччя, де зіткнулась з ще одним авто
    Потрійна ДТП у Києві: після удару автівка вилетіла на узбіччя, де зіткнулась з ще одним авто
    Потрійна ДТП у Києві: після удару автівка вилетіла на узбіччя, де зіткнулась з ще одним авто
    Потрійна ДТП у Києві: після удару автівка вилетіла на узбіччя, де зіткнулась з ще одним авто
    Потрійна ДТП у Києві: після удару автівка вилетіла на узбіччя, де зіткнулась з ще одним авто

    На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав. У Chery, як і у Skoda сильно пошкоджена передня частина. Honda відбувся незначними ушкодженнями з боку водія. За словами водія CR-V, Chery рухався зі швидкістю близько 70 кілометрів на годину.

    На місці події працював наряд поліції. Деталі аварії встановлять правоохоронці.

    У мережі з’явилося відео ДТП.

    Нагадаємо, на Чернігівщині у лобовому зіткненні двох легковиків на автошляху Кіпті – Глухів – Бачівськ неподалік посту дорожнього контролю Вертіївка постраждали семеро людей.

    Джерело: Інформатор

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