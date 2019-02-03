Потрійна ДТП у Києві: після удару автівка вилетіла на узбіччя, де зіткнулась з ще одним авто



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На місці події працював наряд поліції

В результаті ДТП ніхто не постраждав

У неділю, 3 лютого, в Києві за адресою вулиця Вільямса, 6а сталося потрійна ДТП. Chery на перехресті зіткнувся з Skoda, вилетів до узбіччя і вдарив Honda.

Аварія сталася близько 17:30.

За словами водія Chery, він прямував по вулиці Вільямса, дотримуючись правого ряду. На перехресті назустріч йому з лівого ряду у двір повертав автомобіль Skoda. Щоб уникнути зіткнення, Chery спробував вирулити, але не впорався з керуванням, вдарив Skoda і влетів в Honda, який виїжджав з двору.

На щастя, в результаті ДТП ніхто не постраждав. У Chery, як і у Skoda сильно пошкоджена передня частина. Honda відбувся незначними ушкодженнями з боку водія. За словами водія CR-V, Chery рухався зі швидкістю близько 70 кілометрів на годину.

На місці події працював наряд поліції. Деталі аварії встановлять правоохоронці.

У мережі з’явилося відео ДТП.

Нагадаємо, на Чернігівщині у лобовому зіткненні двох легковиків на автошляху Кіпті – Глухів – Бачівськ неподалік посту дорожнього контролю Вертіївка постраждали семеро людей.

Джерело: Інформатор