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    Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива ДТП (відео)

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    На Київщині сталося серйозне лобове зіткнення двох авто - Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива ДТП (відео)
    На Київщині сталося серйозне лобове зіткнення двох авто
    фото ілюстраційне з відкритих джерел

    На місці працюють лікарі швидкої та поліція

    На виїзді з міста Бориспіль, сталося серйозне лобове зіткнення двох автівок. Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.

    «На трасі Київ-Харків, на виїзді з міста Бориспіль, сталося серйозне лобове зіткнення за участю Land Rover та Suzuki», – йдеться у повідомленні.

    На місці працюють лікарі швидкої та поліція.

    Інформація уточняюється.

    Нагадаємо, у центрі міста Пустомити, яке розташоване у Львівській області, автомобіль швидкої допомоги виконуючи виклик збив 40-річного пішохода. Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.

    Теги: ДТП поліція Land Rover
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    Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива ДТП (відео)