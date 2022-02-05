Лобове зіткнення: під Києвом сталася жахлива ДТП (відео)
На місці працюють лікарі швидкої та поліція
На виїзді з міста Бориспіль, сталося серйозне лобове зіткнення двох автівок. Про це повідомляє Telegram-канал Київ оперативний.
«На трасі Київ-Харків, на виїзді з міста Бориспіль, сталося серйозне лобове зіткнення за участю Land Rover та Suzuki», – йдеться у повідомленні.
На місці працюють лікарі швидкої та поліція.
Інформація уточняюється.
Нагадаємо, у центрі міста Пустомити, яке розташоване у Львівській області, автомобіль швидкої допомоги виконуючи виклик збив 40-річного пішохода. Чоловік отримав тяжкі травми та був госпіталізований до одного з медичних закладів Львова.