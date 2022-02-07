ДТП із Трухіним: патрульний Петрик розповів деталі допиту

Поліцейський каже, що працює в звичному режимі, але відчуває деякий психологічний дискомфорт від розголосу ситуації

Патрульний поліцейський Сергій Петрик сходив на допит до Держаного бюро розслідувань у справі щодо ДТП за участю народного депутата, ексчлена фракції «Слуга народу» Олександра Трухіна. Про це Петрик сказав у коментарі УП після допиту 7 лютого.

«Якісь деталі ні я, ні Сергій Петрик повідомити не можемо, бо за це буде певна відповідальність. Але питання стосувалися виключно кримінального провадження і встановлення я обставин справи. Це все, що ми можемо повідомити. На даний час нам не вручали ніяких (додаткових, – ред.) повісток (про виклик на допити, – ред.)», – заявив адвокат Петрика.

Натомість поліцейський додав: «Десь близько 6 години вечора (покинув місце ДТП, – ред.). Коли зрозумів, що всі обставини даної ситуації… на місці знаходяться (з’ясовані, – ред.) всі свідки, всі люди, причетні до ситуації, були встановлені, я поїхав на базу… По інструкції здав свою камеру в ІТ-відділ, і в подальшому, що було з камерою, мені не відомо»

Петрик також додав, що був на допиті в ДБР до того, як дав коментарі щодо ДТП з Трухіним ЗМІ.

Петрик запевняє, що тиску і погроз від керівництва через цю ситуацію немає. Мовляв, він працює в звичному режимі, але відчуває деякий психологічний дискомфорт від розголосу ситуації. Трухін, за словами поліцейського, на нього теж не виходив.

Стан депутата в момент аварії Петрик коментувати відмовився, мовляв, чітко про щось можуть говорити драгер, або результати аналізів з лабораторії, а без них говорити щось неможливо, бо «людина після такого може бути в стані афекту».

Зазначимо, сьогодні ДБР показало свої відеодокази ДТП за участю нардепа Трухіна.

Раніше ексгенпрокурор спрогнозував, чим завершиться справа Трухіна.

1 лютого журналісти «Української правди» оприлюднили відео з місця ДТП за участю нардепа «Слуги народу» Олександра Трухіна, яке сталося влітку. На відео Трухін після аварії звертається до поліцейського зі словами «Давай я тихенько в ліс піду», а потім обіцяє «поговорити» з очільником МВС Денисом Монастирським.

Нардеп також звертався до правоохоронця та обіцяв «знайтися» потім та «віддячити» та пропонував поліцейським хабар у розмірі 150 тис. грн за можливість покинути місце ДТП.

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