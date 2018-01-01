Двох активістів, затриманих після сутички під Солом'янським судом, відпустили на поруки

Суд відпустив активістів на поруки народних депутатів

Суддя Шевченківського районного суду Києва Вікторія Світлицька відпустила на поруки активістів рух «Звільнення» Миколу Чудовского і Луку Чкнетія. Про це пише депутат Єгор Соболєв («Самопоміч») на своїй сторінці в Facebook. «Суддя Шевченківського районного суду Києва Вікторія Світлицька відпустила на мої поруки Семена



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Суд відпустив активістів на поруки народних депутатів

Суддя Шевченківського районного суду Києва Вікторія Світлицька відпустила на поруки активістів рух «Звільнення» Миколу Чудовского і Луку Чкнетія.

Про це пише депутат Єгор Соболєв («Самопоміч») на своїй сторінці в Facebook.

«Суддя Шевченківського районного суду Києва Вікторія Світлицька відпустила на мої поруки Семена Семенченка, Павла Костенка та Володимира Парасюка, добровольця з Грузії, активіста руху «Визволення» Ліку Чкенія, позивний Лука. Його затримали 15 лютого біля Солом‘янського районного суду Києва, де він разом з іншими активістами руху «Визволення« вимагав справедливого рішення суду у справі мера Одеси Генадія Труханова. Добровольця звинуватили в опорі спецпризначенцям», - повідомив Соболєв.

Суддя Світлицька вдень відпустила на наші поруки іншого активіста руху «Визволення» Миколу Чудовського, позивний Чудо, теж затриманого під судом щодо Труханова.

Нагадаємо, 38 учасників конфлікту, який стався у четвер, 15 лютого, біля будівлі Солом'янського районного суду Києва, були затримані.

Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки.

«Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.