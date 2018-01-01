Двох активістів, затриманих після сутички під Солом'янським судом, відпустили на поруки
- Сьогодні, 21:47
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Суд відпустив активістів на поруки народних депутатів
Суддя Шевченківського районного суду Києва Вікторія Світлицька відпустила на поруки активістів рух «Звільнення» Миколу Чудовского і Луку Чкнетія.
Про це пише депутат Єгор Соболєв («Самопоміч») на своїй сторінці в Facebook.
«Суддя Шевченківського районного суду Києва Вікторія Світлицька відпустила на мої поруки Семена Семенченка, Павла Костенка та Володимира Парасюка, добровольця з Грузії, активіста руху «Визволення» Ліку Чкенія, позивний Лука. Його затримали 15 лютого біля Солом‘янського районного суду Києва, де він разом з іншими активістами руху «Визволення« вимагав справедливого рішення суду у справі мера Одеси Генадія Труханова. Добровольця звинуватили в опорі спецпризначенцям», - повідомив Соболєв.
Суддя Світлицька вдень відпустила на наші поруки іншого активіста руху «Визволення» Миколу Чудовського, позивний Чудо, теж затриманого під судом щодо Труханова.
Нагадаємо, 38 учасників конфлікту, який стався у четвер, 15 лютого, біля будівлі Солом'янського районного суду Києва, були затримані.
Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки.
«Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.