Справа Труханова: внаслідок сутичок біля будівлі суду затримано 38 осіб

За фактом поранення поліцейського біля суду розпочато кримінальне провадження

38 учасників конфлікту, який стався у четвер, 15 лютого, біля будівлі Солом'янського районного суду Києва, були арештовані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. «Затримали 38 осіб. І ще затримаємо», — сказав він. При цьому, за даними київської поліції, за фактом поранення поліцейського біля суду розпочато



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Фото: Михайло Глуховський

За фактом поранення поліцейського біля суду розпочато кримінальне провадження

38 учасників конфлікту, який стався у четвер, 15 лютого, біля будівлі Солом'янського районного суду Києва, були арештовані. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

«Затримали 38 осіб. І ще затримаємо», — сказав він.

При цьому, за даними київської поліції, за фактом поранення поліцейського біля суду розпочато кримінальне провадження.

Слідчі почали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

«Активних учасників конфлікту біля суду в Києві доставляють до управління поліції. Серед них - чоловік, який застосував вогнепальну зброю», — йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби поліції, арештовано близько 30 активних учасників конфлікту.

У активістів вилучено два пристрої для відстрілу гумових куль, два телескопічні кийки, граната, кілька ножів, газові балончики і димові шашки.

Після встановлення особистих даних затриманих та отримання пояснень їхнім діям нададуть правову оцінку.

Крім того, після огляду вилучених предметів буде вирішено питання про відкриття кримінального провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Раніше повідомлялося, що мера Одеси Геннадія Труханова відпустили на поруки.

«Главком» повідомляв, що біля Солом’янського суду, де розглядалась справа Труханова, пролунали постріли. У результаті зіткнення був підстрелений співробітник правоохоронних сил.

14 лютого у НАБУ офіційно підтвердили затримання мера Одеси та його заступника.

9 лютого Національне антикорупційне бюро України заочно повідомило про підозру міському голові Одеси Геннадію Труханову і чотирьом його заступникам.

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