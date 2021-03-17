Двоє киян на крижині втікали від рятувальників

На Русанівському каналі зараз майже не лишилося криги

Молоді екстремали дрейфували Русанівським каналом заради селфі

Двоє молодих людей, що пливли на крижині Русанівським каналом у Києві, намагалися втекти від рятувальників, що приїхали на допомогу. Як припускає блогер Богдан Цимейко, що виклав відповідне відео у Facebook, хлопець з дівчиною залізли на крижину, аби зробити селфі.

«Русанівський канал. На що готова молодь заради селфі. Наплювати їм на батьків, в разі переохолодження, або подібного. Не дай Боже...» – підписав він відео.

На кадрах видно канал, лід на якому практично повністю вже розтанув, залишився тільки біля берега. В середині каналу – крижина, на якій плаває двоє людей. Автор відео розповідає, що поліція і рятувальники не можуть їх зловити. У кадрі з'явилася людина в помаранчевій формі, ймовірно – рятувальник.

Один з мандрівників на крижині при цьому почав гребти невідомим предметом.

Як повідомлялося раніше, 1 березня, співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося рятувати чоловіків, які дрейфували на крижині по Дніпру.

Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.