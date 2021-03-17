  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Двоє киян на крижині втікали від рятувальників

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Русанівському каналі зараз майже не лишилося криги - Двоє киян на крижині втікали від рятувальників
    На Русанівському каналі зараз майже не лишилося криги
    Ілюстративне фото

    Молоді екстремали дрейфували Русанівським каналом заради селфі

    Двоє молодих людей, що пливли на крижині Русанівським каналом у Києві, намагалися втекти від рятувальників, що приїхали на допомогу. Як припускає блогер Богдан Цимейко, що виклав відповідне відео у Facebook, хлопець з дівчиною залізли на крижину, аби зробити селфі.

    «Русанівський канал. На що готова молодь заради селфі. Наплювати їм на батьків, в разі переохолодження, або подібного. Не дай Боже...» – підписав він відео.

    На кадрах видно канал, лід на якому практично повністю вже розтанув, залишився тільки біля берега. В середині каналу – крижина, на якій плаває двоє людей. Автор відео розповідає, що поліція і рятувальники не можуть їх зловити. У кадрі з'явилася людина в помаранчевій формі, ймовірно – рятувальник.

    Один з мандрівників на крижині при цьому почав гребти невідомим предметом.

    Як повідомлялося раніше, 1 березня, співробітникам Державної служби з надзвичайних ситуацій довелося рятувати чоловіків, які дрейфували на крижині по Дніпру.

    Перед цим рятувальниками вдалося врятувати жінку, що провалилася під кригу на Русанівському каналі, намагаючись врятувати свого собаку.

    Читайте також:

    Теги: Київ селфі рятувальники поліція молодь
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies