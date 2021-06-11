Екологічне лихо під Києвом: масштабне сміттєзвалище нищить Блакитне озеро (відео)

Місцеві жителі намагаються врятувати водойму та довкілля

У селі Горенка Бучанського району поблизу Блакитного озера вже багато років існує сміттєзвалище, яке труїть навколишнє середовище. Про це повідомляє «Погляд» у своєму сюжеті.

Сюди звозять відходи різного походження, які потрапляють прямісінько у озеро. Кілька років тому вантажівки скидали сміття просто у воду озера: побутову техніку, фарби. Тому купатися тут не слід.

Окрім того, сміттєзвалище знаходиться впритул до житлового сектора та дитячого садочка.

Місцеві жителі намагаються врятувати водойму та довкілля від екологічного лиха та припинити роботу сміттєзвалища.

Полігон відвідувала з перевіркою Державна екологічна інспекція. За словами громадських активістів, було встановлено, що ТОВ «Рекультивація» працює без відповідних дозвільних документів. Згідно з приписом інспекторів, до 29 травня підприємство мало усунути порушення, але цього не сталося.

Як повідомлялося, приблизно кожне четверте підприємство столиці здійснює скиди в річку Дніпро зі значним перевищенням рівня гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

10 травня річка Либідь в Києві забарвилася в яскраво-жовтий колір. Кияни закликали фахівців встановити причину такого стану води в річці.

У пробах води з русла, взятих того ж дня, виявили відхилення за показниками запаху, каламутності та вмісту фенолів, а також досить високий вміст іонів амонію та аміаку. Фахівці КП «Плесо» кажуть, що подібний скид був зроблений будівельною технікою, що працює поруч. Представникам будівельної компанії вручено акт-вимогу.