Чорнобильська зона відроджується: у табунах коней Пржевальського поповнення (фото)

Працівникам Чорнобильського заповідника вдалося сфотографувати табун із лошатами

У Чорнобильській зоні в табунах коней Пржевальського поповнення.

На днях табун з 12 особин помітили на північній окраїні міста Чорнобиль. Четверо коней – лошата цього року народження. Вони відрізняються розміром та світлим кольором. Про це повідомляє Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.

«Збільшення на 50 відсотків – непоганий результат для цього табуна», – зазначають працівники заповідника.

Вони оприлюднили світлини табуна коней Пржевальського з лошатами.

Табуни коней Пржевальського поповнюються всередині квітня – на початку травня. Після вагітності тривалістю 12 місяців кобила народжує одне лоша, яке одразу встає на ноги. У травні малюків побачити важко: тварини тримаються у затишних місцях. Через місяць молоді коні вже здатні витримувати ритм руху табуна. З’являється можливість оцінити цьогорічний приплід.

Нагадаємо, під час пожеж у Зоні відчуження, що тривали місяць з 4 квітня 2020 року, згоріло 11,5 тис. га Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника - 5% території.

Під час пожеж загинуло багато тварин, коні Пржевальського тікали від вогню по спалених чорнобильських полях.

Більше 20 років тому саме ліси Чорнобильської зони стали прихистком для 36 тварин цього вимираючого виду. Сьогодні ж у Зоні їх налічується вже близько 150 коней.

У кінці 2020 року у заповідники було виявлено загиблих коней Пржевальського з зашморгами на шиях.



