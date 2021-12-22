Яскрава та з безліччю розваг. Чим новорічна локація на Подолі приваблює киян (фото)

Новорічне містечко на Подолі працюватиме до 23 січня

На Контрактовій площі працює новорічна локація в європейському стилі

19 грудня на Контрактовій площі запрацювала масштабна новорічна локація «Різдво на Подолі». Щороку зимове містечко тут оформлюють в європейському стилі. Організатори переконують, що наразі це найзатишніша новорічна локація в Києві, пише «Вечірній Київ».

Для мешканців та гостей столиці підготували фудзони, ярмарки, льодову ковзанку, снігову гірку, атракціони та Резиденцію святого Миколая. Посеред площі встановили ялинку, яка переливається жовто-червоними кольорами.

Облаштували на святковій локації й фотозони: великі ковзани та гвинтокрил, на яких за легендою доставляють подарунки.

Дахи ярмаркових будинків прикрасили пряниковими чоловічками, хвойними гілочками, срібними шишками, свічками, різдвяними віночками та навіть подарунками.

Біля оглядового колеса встановили вже впізнаваний атракціон у вигляді ялинки.

Поруч з атракціонами облаштували віденську ковзанку. Вона, як і на Софійській площі, має тунельну форму. Квиток разом із ковзанами коштує 300 грн.

А от проїхатись на 6-метровій сніговій гірці киянам пропонують від 100 грн за один спуск та 300 грн – за п’ять.

На ярмарку можна придбати крафтові вироби: від свічки з ароматом імбирного пряника до мила у вигляді мандаринки. На полицях розкладені сотні унікальних декорацій для помешкання, подарунків та ялинкових прикрас.

Прогулятися новорічною локацією можна буде до 23 січня.

Нагадаємо, у переддень Дня святого Миколая, 18 грудня, засвітились вогні на головній ялинці країни на Софійській площі у Києві.

Із 24 грудня на ВДНГ відкривається виставка «Флуфіландія», на якій оживуть пухнасті казкові герої.

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