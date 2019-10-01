Суд ще не вирішив, чи братися за позови Кличка до Богдана та уряду



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Мер Києва Віталій Кличко вважає протиправними дії уряду і керівника Офісу президента щодо звільнення його з посади глави КМДА

Судом вирішується питання щодо відкриття проваджень

До Окружного адміністративного суду Києва надійшло два позови від мера Києва Віталія Кличка до Кабінету міністрів та глави уряду Олексія Гончарука та до керівника Офісу президента Андрія Богдана. Це підтвердила пресслужба суду.

«Наразі судом вирішується питання щодо відкриття проваджень за даними адміністративними позовами», - йдеться в повідомленні Окружного адмінсуду Києва.

У суді інформують, що «Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів України та глави уряду Олексія Гончарука і просить суд визнати протиправними дії КМУ щодо внесення президенту України подання від 4 вересня про звільнення позивача з посади голови Київської міської державної адміністрації у зв’язку із закінченням строку повноважень глави держави». Також у даному позові він просить скасувати пропозицію прем’єра, датовану 4 вересня, про його звільнення з посади голови КМДА.

«У іншому адміністративному позові, що надійшов до ОАСК, позивачем зазначений голова Київської міської державної адміністрації Віталій Кличко, відповідачем – керівник Офісу президента України Андрій Богдан, треті особи – Офіс президента та Кабінет міністрів. Позивач просить суд визнати протиправними та такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень, дії керівника ОПУ Андрія Богдана щодо звернення до уряду з листом про внесення президенту подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації», - повідомили в суді.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мер Києва Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Як повідомлялось, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу Президента.

Зі свого боку, Кличко ініціював консультації з головами фракцій та груп щодо дострокового припинення повноважень Київради 8-го скликання.