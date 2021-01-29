Міністр Ткаченко заблокував передачу Гостиного двору киянам

Олександр Ткаченко просить прем’єр-міністра Дениса Шмигаля доручити передати Гостиний двір в управління Міністерства культури та інформаційної політики

Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко остаточно заблокував передачу Гостиного двору з державної власності у комунальну власність Києва. Про це повідомив столичний активіст, радник київського міського голови на громадських засадах Ігор Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«Зусиллями групи активістів та ентузіастів, а також нардепа Ганни Бондар, нам вдалося нейтралізувати блокування передачі Гостиного з боку численних міністерств, котрі невтомно генерували надумані приводи, під якими двір залишався під контролем рейдерів… Так от, ми майже здолали Кабмін, але тут у гру включився Ткаченко, і активно почав гальмувати процес», – написав Луценко.

За його словами, спочатку Ткаченко запропонував КМДА підписати меморандум про те, що у переданий киянам Гостиний двір переїдуть музеї з Лаври. Луценко зазначив, що переїзду музеїв з Лаври активно добивається Російська православна церква.

КМДА погодилося розмістити там музеї і мер Києва Віталій Кличко підписав меморандум, за яким громада Києва отримує у власність будівлю.

«Але зненацька Ткаченко передумав і надіслав листа, що вони, виявляється, тепер уже хочуть забрати Гостиний двір собі в управління. По суті, це «кидок» у дуже хамській формі. Пікантна подробиця – рік тому заступниця міністра культури заявляла, що у Мінкульту немає планів забирати собі ГД. Отака «інформаційна політика» в однойменному міністерстві», – сказав Луценко.

Він додав, що у Мінкульту «не було й немає жодної копійки на відновлення Гостиного двору і жодного плану, як гроші будуть використані, якщо навіть станеться таке чудо і вони впадуть з неба в руки міністра».

Луценко вважає такі дії Ткаченка цілком свідомою диверсією. «Подібні диверсії траплялися і раніше, тільки зараз «подяка», схоже, зайшла у Мінкульт», – зазначив він.

Раніше у Департаменті охорони культурної спадщини заявили, що Київ очікує передачі будівлі Гостиного двору з державної до комунальної власності. КМДА вже погодила проєкт розпорядження Кабінету міністрів України.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України підтримує передачу Гостиного двору з державної до комунальної власності Києва.

Нагадаємо, що Київ уже кілька років наполягає на передачі Гостиного двору до комунальної власності. Київський міський голова Віталій Кличко неодноразово наголошував на готовності міста прийняти Гостиний двір у власність міської громади, щоб після реставрації облаштувати там заклади культури, публічні та музейні простори.

Також Київрада неодноразово зверталася до Кабміну із проханням передати на баланс столичної громади цю будівлю із зобов’язанням зберегти за нею функцію культурного закладу, без приватизації.

Гостиний двір стоїть без даху, вікон і штукатурки ще з зими 2013 року і продовжує потроху руйнуватися.

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