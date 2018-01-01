Коли Гостиний двір стане власністю громади Києва?

Скандальна реконструкція у центрі столиці

У листопаді 2017 депутати Київради прийняли рішення про згоду прийняти до комунальної власності Гостиний двір та деякі інші будівлі. Згідно з цим рішенням, Київрада має звернутися з відповідним клопотанням до Кабміну та Фонду держмайна. Проте адвокат Марина Соловйова, яка бере участь у судових справах, пов’язаних з Гостиним двором, каже, що



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Гостинний двір. Вид з висоти пташиного польоту

Скандальна реконструкція у центрі столиці

У листопаді 2017 депутати Київради прийняли рішення про згоду прийняти до комунальної власності Гостиний двір та деякі інші будівлі. Згідно з цим рішенням, Київрада має звернутися з відповідним клопотанням до Кабміну та Фонду держмайна.

Проте адвокат Марина Соловйова, яка бере участь у судових справах, пов’язаних з Гостиним двором, каже, що передання будівлі у комунальну власність неможливе, поки не буде розірвано договір оренди будівлі з ПАТ «Укрреставрація».





Історія почалась у 2012 році, коли Київрада здала Гостиний двір в оренду ПАТ «Укрреставрація» для реконструкції будівлі під торговельно-офісний центр. До цього Гостинний двір був позбавлений статусу пам’ятки історії постановою Кабінету міністрів України. Ніби-то, у зв’язку з тим, що у 1982 році відбулась його суттєва реконструкція і будинок втратив аутентичність.

У тому ж році почались протести проти перетворення Гостиного двору на торговельний центр, а у внутрішньому дворі самої будівлі з’явилась «Гостинна республіка» – мистецько-громадська ініціатива, в рамках якої проводились концерти, лекції, зустрічі та інші публічні події. В ніч з 8 на 9 лютого 2013 року відбулась масштабна пожежа на даху та горищі Двору. Через неї з приміщення необхідно було терміново відселяти бібліотеку та інститут реставрації. Вже 18 лютого 2013 року під час чергової сутички між активістами та представниками забудовника, «Беркут» розігнав протестувальників, а частину активістів було затримано. Відтоді починаються роботи з реконструкції роботи, які тривають до початку 2014 року.

Вже у квітні 2014-го Київський апеляційний адміністративний суд скасував дозвіл на реконструкцію Гостиного двору. Також скасовано було рішення про відведення землі під Гостиним. У 2015 році будівлі повернули статус пам’ятки. Адвокат і громадська активістка Марина Соловйова розповідає: «Ми звернулися до суду і судилися за повернення статусу пам’ятки національного значення Гостиному двору. До 2014 року ми програвали всі суди, але після подій Революції гідності, всі побачили що це пам’ятка і статус було повернено».

Зараз триває останній суд – щодо розірвання договору оренди будівлі з ПАТ «Укрреставрація». Справа розглядається в Апеляційному суді міста Києва, по ній призначена судова експертиза – Київський науково-дослідницький інститут судових експертиз має надати оцінку тому, яким чином орендар зберіг пам’ятку національного значення Гостиний двір і які були нанесені збитки державі.

Лише після того, як буде підготовлений експертний висновок і переданий до суду, апеляційна інстанція зможе надати справі оцінку, а КМР може звернутися до фонду держмайна, щоб передати Гостиний двір у комунальну власність.

Джерело: Хмарочос