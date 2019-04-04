Повернений у власність держави Гостинний двір продовжує руйнуватися (відео)



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Столична влада не береться робити прогнози щодо вартості реставрації будівлі

Будівля Гостинного двору в Києві без належної консервації продовжує потроху руйнуватися, поки чиновники погоджують документи щодо його передачі в комунальну власність столиці. Київська влада прогнози по датах і ціні поновлення пам'ятника робити не береться. У свою чергу архітектори побоюються, що несприятливі погодні умови згубно вплинуть на стан будівлі, що згодом збільшить вартість її реставрації. Про це йдеться в сюжеті «5 каналу».

Як розповів столичний архітектор Георгій Духовичний, раніше при Київраді було створено робочу групу, яка повинна була розробити концепцію оновленого Гостиного двору, але реалізувати її «шансу не було».

«Ця робоча група, як я розумію, фейкова, була створена Київською адміністрацією, щоб заткнути рота тим, хто постійно нагадував про те, що будинок стоїть не в належному стані. Бачимо, до чого все йде», - зазначив Духовичний.

У Фонді державного майна, за яким право власності на пам'ятник було зареєстровано в січні 2019 року, коментувати ситуацію відмовилися, але в листі на запит журналістів відповіли, що «балансоутримувачем цього об'єкта залишається «Укрреставрація».

У свою чергу народний депутат Ігор Луценко заявив, що прискорити вирішення проблеми і зберегти пам'ятник можна за сприяння Кабінету міністрів України.

«Кабмін повинен уповноважити якусь інституцію, це може бути будь-яке державна юридична профільне особа, яка взялася б врятувати цей будинок від дощу і снігу. На жаль, це не робиться», - підкреслив нардеп.

Втім, представники столичної влади ніякої конкретики щодо подальшої долі Гостинного двору поки повідомляти не беруться.

«Затримка пов'язана виключно з процедурами, тому що це документальний процес, потрібно просто почекати. А говорити про вартість зараз ще рано», - повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Валентин Мондрієвський.

Нагадаємо, у листопаді 2017-го депутати Київради ухвалили рішення про згоду прийняти до комунальної власності Гостинний двір та деякі інші будівлі. Згідно з цим рішенням, Київрада мала звернутися з відповідним клопотанням до Кабміну та Фонду держмайна.

Передача будівлі у комунальну власність була неможливою, поки не розірвано договір оренди будівлі з ПАТ «Укрреставрація».

У січні 2019 року Київське відділення Фонду державного майна зареєструвало за собою право власності на Гостинний двір на Контрактовій площі у столиці.

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Джерело: КиевVласть