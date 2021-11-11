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    Головою Вишгородської РДА став чиновник, який задекларував $13 млн готівки

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    У Сенчука із дружиною зберігається понад $47 тис. доларів на банківських рахунках - Головою Вишгородської РДА став чиновник, який задекларував $13 млн готівки
    У Сенчука із дружиною зберігається понад $47 тис. доларів на банківських рахунках
    фото УНІАН

    Задекларовані чиновником $13 млн належать його дружині Світлані Позняковій

    Кабінет Міністрів України за поданням голови Київської ОДА Василя Володіна призначив головою Вишгородської районної державної адміністрації Василя Сенчука. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат України Олексій Гончаренко.

    Сенчук відомий тим, що з 2001 до 2016 року працював директором Бюро технічної інвентаризації Києва.

    У своїй декларації за 2020 рік, яку Сенчук подав напередодні, він серед іншого задекларував $13 млн, що лежать у сейфі та належать його дружині Світлані Позняковій. Крім цього, на власне ім'я він задекларував $300 тис. готівки. Також у Сенчука із дружиною зберігається понад $47 тис. на банківських рахунках.

    Разом із дружиною новопризначений голова Вишгородської РДА володіє трьома квартирами загальною площею майже 600 кв. м та будинком площею 1200 кв. м. Подружжя має земельні ділянки загальною площею понад 22 тис. кв. м, автомобілі Porsche Cayenne (2008 року випуску) та Nissan Note (2011 р.). Дружина Сенчука, згідно з декларацією, має три годинники марки Chopard, оцінені загалом у понад 800 тис. грн.

    До слова, колишній Харківської ОДА Олексій Кучер потрапив у список держслужбовців, яких підозрюють у неправдивому декларуванні. Він не зміг пояснити походження біткоїнів на суму 13 млн грн.

    Раніше НАЗК виявило у декларації чиновника порушення на 37 млн грн.

    Нагадаємо, очільник Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів в інтерв’ю «Главкому», наскільки дисципліновано держслужбовці подавали декларації за минулий рік і які цікаві особливості в них можна відзначити.

    До слова, чиновниця з Харкова, яка підтримала Путіна, показала вражаючу декларацію.

    Нагадаємо, ексдепутатці з Львівщини присудили громадські роботи, бо забула подати е-декларацію.

    Теги: декларація Київщина чиновник НАЗК
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    Головою Вишгородської РДА став чиновник, який задекларував $13 млн готівки