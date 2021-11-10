Київщина вводить covid-сертифікати на транспорт: дата і вимоги до пасажирів

Нові правила набирають чинності вже з 13 листопада

Їздити в автобусах, маршрутках і електричках матимуть право тільки пасажири, які матимуть при собі «ковідні» документи

На тлі погіршення ситуації з коронавірусом, у Київській області місцева влада прийняла рішення посилити обмеження на користування громадським транспортом. Нові правила набирають чинності вже з 13 листопада, пише пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

Починаючи з 13 листопада, аби скористатися громадським транспортом у Київській області, необхідно мати при собі один із документів:

covid-сертифікат, який підтверджує повний курс вакцинації;

негативний ПЛР-тест або експрес-тест, що були зроблені не пізніше ніж за 72 години до поїздки;

довідку про одужання від коронавірусу. Водночас вона повинна бути підтверджена у Єдиному державному вебпорталі електронних послуг з використанням застосунку «Дія».

Дата скасування обмежень наразі невідома.

На початку листопада на Київщині було запроваджено посилений контроль за дотриманням карантину.

Напередодні Київщина отримала ще понад 200 тис. доз вакцини від коронавірусу. Крім того, наразі Київщина посідає друге місце за кількістю вакцинованих за тиждень людей.

Також стало відомо, скільки киян вже вакцинувалося від Covid-19.

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