Понад 2 тис. хворих за добу. Київ встановлює нові коронавірусні рекорди

У Києві щодня зростає кількість шпиталізацій хворих на коронавірус

Минулої доби в Києві від коронавірусу померла 51 особа

За минулу добу, 10 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 2002 осіб. Це на 262 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 9 листопада було зафіксовано 1740 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 274 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали понад 237 тис. осіб (за добу 10 листопада – 1437)

померли понад 6,7 тис. людей (за добу – 51)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 159 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 945 хворих.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу понад 138 тис. осіб (за добу 10 листопада – 517)

померли 3,6 тис. осіб (за добу – 44).

10 листопада в Україні медики зафіксували понад 24 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,1 млн випадків Covid-19.

Як відомо, до цього найбільша добова кількість померлих від коронавірусу була 2 листопада – 69 осіб.

Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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