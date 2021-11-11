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    Понад 2 тис. хворих за добу. Київ встановлює нові коронавірусні рекорди

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    У Києві щодня зростає кількість шпиталізацій хворих на коронавірус - Понад 2 тис. хворих за добу. Київ встановлює нові коронавірусні рекорди
    У Києві щодня зростає кількість шпиталізацій хворих на коронавірус
    фото: glavcom.ua

    Минулої доби в Києві від коронавірусу померла 51 особа

    За минулу добу, 10 листопада, у Києві коронавірус підтверджено у 2002 осіб. Це на 262 випадки більше, ніж за попередній день (за добу 9 листопада було зафіксовано 1740 випадки Covid-19). Загалом від початку епідемії захворіли на Covid-19 понад 274 тис. осіб. Про це інформує пресслужба МОЗ.

    Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

    • одужали понад 237 тис. осіб (за добу 10 листопада – 1437)
    • померли понад 6,7 тис. людей (за добу – 51)

    У Київській області від початку епідемії зафіксовано понад 159 тис. випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 945 хворих.

    Від початку епідемії на Київщині:

    • одужали від коронавірусу понад 138 тис. осіб (за добу 10 листопада – 517)
    • померли 3,6 тис. осіб (за добу – 44).

    10 листопада в Україні медики зафіксували понад 24 тис. нових випадків Covid-19, від початку пандемії виявлено понад 3,1 млн випадків Covid-19.

    Як відомо, до цього найбільша добова кількість померлих від коронавірусу була 2 листопада – 69 осіб.

    Нагадаємо, з 1 листопада в Києві встановлено «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення Covid-19 і запроваджено додаткові обмеження.

    Київ може пробути у «червоній» карантинній зоні ще місяць. Поки що у столиці позитивна динаміка щодо зменшення захворюваності не спостерігається.

    Вчені вважають, що в Україні пік захворюваності коронавірусом, швидше за все, пройдено.

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    Теги: Київ статистика Київщина епідемія коронавірус
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    Понад 2 тис. хворих за добу. Київ встановлює нові коронавірусні рекорди