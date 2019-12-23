Поліція затримала у Дніпрі кіллерів з гранатометом



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У Дніпрі 29 січня пострілом із ручного протитанкового гранатомета пошкодили автомобіль

У затриманих вилучили зброю та боєприпаси до неї

Правоохоронці затримали передбачуваних підозрюваних в обстрілі позашляховика у Дніпрі, який стався на початку року. Про це в понеділок, 23 грудня, повідомила пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції.

Обстріл стався в січні в Соборному районі міста на перехресті вулиці Ливарної і Крутогірного спуску - стріляли з гранатомета. В авто перебували водій і пасажир, вони не постраждали. Сьогодні за підозрою у скоєнні злочину затримали групу осіб - жителів Дніпра і Синельникове у віці від 30 до 55 років. Двоє з них мають судимості за підготовку до вбивства і вимагання. У затриманих вилучили зброю та боєприпаси до неї.

«Між кожним учасником злочинної групи були чітко розподілені ролі: один виступав в якості посередника між замовником і виконавцем, другий - водієм, третій здійснював спостереження, а четвертий стріляв по автомобілю з ручного протитанкового гранатомета», - йдеться в повідомленні.

Затриманим інкримінують замах на умисне вбивство - санкція статті передбачає покарання від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.