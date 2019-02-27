Грип ще «гуляє» столицею: за тиждень захворіло більш як 12 тисяч киян



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У структурі захворюваності на грип та ГРВІ у Києві діти становлять 62,5%

До медичних закладів за 8-й тиждень 2019 року госпіталізовано 145 осіб

У Києві спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 12,3%, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. За 8-й тиждень 2019 року зареєстровано 12 430 хворих на грип та ГРВІ. Дітей захворіло – 7 769 осіб (зниження на 11%), дорослих – 4 661 особа (зниження на 14,2%). Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Загалом, за його словами, інтенсивність епідемічного процесу перебуває на рівні, характерному для цього періоду року. Показник захворюваності на грип та ГРВІ складав 419,5 та є нижчим епідемічного порогу на 51%.

«У структурі захворюваності діти становлять 62,5%, а на попередньому тижні – 62%. Серед школярів захворюваність знизилась на 5,5%: 3 386 випадків, що становить 46,1% від загальної кількості захворілих дітей і 28,8% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 8-й тиждень госпіталізовано 145 осіб, із них 129 – діти.

«Із початку епідемічного сезону – 1 жовтня 2018 року – у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 35 005 осіб, із них 9 288 – діти», – додав Поворозник.

Як повідомлялося, з початку епідемічного сезону грип забрав життя 33 українців, зокрема п’ятьох дітей.