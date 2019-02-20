З початку епідсезону від грипу померли 33 українці



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Епідемічні пороги перевищено у восьми областях, а найбільше - у Чернівецькій (на 25,4%) та Івано-Франківській (на 61,4%)

Протягом тижня з 11 по 17 лютого в Україні зареєстровано ще одну смерть від грипу. Загалом з початку епідемічного сезону грип забрав життя 33 українців, зокрема п’ятьох дітей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

«За звітний тиждень зареєстровано один летальний випадок унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР. Із початку епідемічного сезону грип забрав життя 33 українців, зокрема п’ятьох дітей віком до 17 років. Жоден померлий не був вакцинований проти грипу», - повідомили у центрі.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 198 902 людини, 73,3% з яких - діти віком до 17 років.

Порівняно з минулим тижнем, рівень захворюваності серед дорослих і дітей віком до 17 років зменшився на 7% і 3,9% відповідно; загалом інтенсивний показник захворюваності склав 516,7 на 100 000 населення, що майже на рівні епідемічного порога по Україні.

Епідемічні пороги перевищено у восьми областях, а найбільше - у Чернівецькій (на 25,4%) та Івано-Франківській (на 61,4%).

У країні низька інтенсивність епідемічної активності грипу і ГРВІ та регіональне географічне поширення. У циркуляції в Україні абсолютно домінують віруси грипу типу A.

Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 408 людей, а з початку епідемічного сезону - 161 193.