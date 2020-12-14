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    Грип відступає? Київська влада звітує про зниження захворюваності

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    За минулий тиждень на грип у Києві захворіли&nbsp;4549 дітей - Грип відступає? Київська влада звітує про зниження захворюваності
    За минулий тиждень на грип у Києві захворіли 4549 дітей
    Фото з відкритих джерел

    У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип і ГРВІ на 7,5% порівняно з попереднім тижнем

    У Києві за минулий тиждень зареєстровано 11880 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 46,6%. Наразі показник захворюваності становить 400,4.

    Про це повідомила пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 7,5% порівняно з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого та дитячого населення. Так, дітей захворіло – 4549 (зниження на 9,5%), дорослих – 7331 (зниження на 6,2%).

    У структурі захворюваності діти становлять 38,3%, а на попередньому тижні – 39,1%. Серед школярів захворюваність знизилася на 16,6% – зареєстровано 2 325 випадків.

    До медичних закладів за минулий тиждень госпіталізовано 23 особи, із них 19 – діти.

    Нагадаємо, за тиждень з 31 листопада по 6 грудня у Києві зафіксували понад 12,8 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      900666
    • Одужали
      506718
    • Хворіють
      378701
    • Померли
      15247

    За минулу добу, 13 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 605 людей. Це на 520 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 12 грудня було 1125 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 91743 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: грип
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