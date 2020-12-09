Не лише коронавірус: майже13 тис. киян захворіли на грип

У столиці загострилися сезонні захворювання

У Києві зареєстрували вже понад 12,8 тисяч випадків захворювання на грип і ГРВІ. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

«Хочу нагадати, що окрім коронавірусу, загострилися й сезонні захворювання, зокрема – на грип та ГРВІ. На сьогодні в столиці зареєстрували вже понад 12,8 тисяч випадків захворювання на ГРВІ і грип. І кількість хворих збільшується», – сказав Кличко.

Хворіють як діти (понад 5 тисяч), так і дорослі – понад 7,8 тисяч киян.

«Тому ще раз закликаю всіх: будьте уважними до свого здоров'я. І при перших ознаках захворювання звертайтесь до сімейного лікаря. А також дотримуйтесь елементарних правил. Це важливо!» – наголосив Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 845343

Одужали 451118

Хворіють 380021

Померли 14204

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Нагадаємо, за минулу добу, 8 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 1728 людей. Це на 253 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 7 грудня було 1475 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 84538 випадків захворювання на Covid-19.