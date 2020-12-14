У Києві виявлено вдвічі менше нових хворих на коронавірус, ніж за попередню добу

Від початку епідемії у столиці зафіксовано майже 92 тис. випадків Covid-19

За минулу добу, 13 грудня, у Києві коронавірус виявлено у 605 людей. Це на 520 осіб менше, ніж за попередню добу (за добу 12 грудня було 1125 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 91743 випадки захворювання на Covid-19.

«За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (605), Одеській (584), Київській (521), Дніпропетровській (461) та Запорізькій (440) областях», – повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу одужали 28904 особи (за добу 87), померли 1597 осіб (за добу 13).

У Київській області зафіксовано 49044 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 521 новий хворий. За попередню добу збільшення складало 741 особа. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 20099 осіб (за добу 237), померли 820 людей (за добу 2).

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 900666 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 13 грудня зафіксовано 6451 хворий на коронавірус.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 13 грудня у Києві було підтверджено 91138 випадків захворювання на Covid-19. За добу коронавірус виявлено у 1125 осіб.

У Київській області було зафіксовано 48523 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 741 новий хворий.

Нагадаємо, раніше найбільша кількість хворих на коронавірус у Києві була виявлена протягом 9 грудня – у 1899 людей.