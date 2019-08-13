Громадський бюджет: найбільше переможців серед проектів галузі «Освіта»



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У Громадському бюджеті-2020 перемогу здобули 294 проекти освітньої галузі

Громадський бюджет вже вчетверте дав змогу киянам самостійно обирати проекти, які вони вважають найбільш потрібними місту. У цьому році переможцями Громадського бюджету стали 554 проекти, на фінансування яких із бюджету міста було виділено 160 мільйонів гривень. Уже традиційно, найбільшою популярністю серед киян користуються проекти галузі «Освіта».

«Щороку Громадський бюджет залучає все більше активних киян. За 3 роки кількість проектів у категорії «Освіта» зросла майже у 18 разів. У 2017 році таких проектів було усього 18, що становило 29% від загальної кількості. У Громадському бюджеті-2020 перемогу здобули аж 294 проекти, а це більше половини (53%) від усіх переможців Громадського бюджету-4», – повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

У 2019 році найпопулярнішими проектами стали: закупівля спеціального обладнання, робототехніки (34 проекти), обладнання спортивних майданчиків (20 проектів), організація тематичних проектних заходів (20 проектів), ремонтні роботи (16 проектів) та закупівля мультимедійних комплексів (11 проектів). Серед нових, нетипових проектів, запропонованих закладами освіти у 2019 році, можна виділити проект «Дитяча скеля», що буде реалізований у 6 закладах освіти столиці, та проекти із придбання музичного обладнання для дитячих садочків у Дарницькому районі міста.

«Освітня галузь є пріоритетною для міської влади, і ми доводимо це щороку. Цьогоріч на фінансування освітньої галузі у столиці було виділено 2,5 мільярди гривень. Завдяки перемозі проектів у Громадському бюджеті-2019 нам вдалось реалізувати ті хороші ідеї освітянських громад, що отримали найбільшу підтримку усіх киян. Громадський бюджет активізує та мотивує жителів столиці. Він демонструє, що зміни, які відбуваються в освітній галузі, це спільна роботи міської влади та громади», – підкреслив Мондриївський.

Як повідомлялося, цього року за проекти Громадського бюджету загалом проголосували 191 712 осіб, які віддали 654 651 голос.