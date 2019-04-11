Гроші здали на аналізи: які хвороби можна підхопити, розраховуючись готівкою документ



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Дослідники провели мікробіологічні аналізи купюри номіналом 1 гривня та жетона

У Києві, в рамках спецпроекту «Путівник розумного киянина», провели мікробіологічні дослідження купюри номіналом 1 гривня та жетона. Координатор Kyiv Smart City Ярослава Бойко розповіла про результати дослідження на сторінці в Facebook.

Ярослава Бойко зазначила, купюру номіналом 1 гривня і жетон метро здали на аналіз в біохімічну лабораторію для дослідження на наявність збудників захворювань на них.

«Атрофічний гастрит, перитоніт, плеврит, менінгіт, сепсис, дисбактеріоз і харчове отруєння. Всі ці хвороби можна підхопити, розраховуючись готівкою. Результати дослідження показали, що на купюрах і жетонах були знайдені збудники стафілокока і патогенних ентеробактерій», - зазначила Бойко.

Раніше у столичній підземці назвали дату, коли зникнуть жетони.

У лютому Національний банк України оприлюднив статистику щодо розвитку ринку безготівкових платежів у 2018 році. Так, за рік кількість власників платіжних карток досягла 42,3 млн осіб.