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    Гроші здали на аналізи: які хвороби можна підхопити, розраховуючись готівкою

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    Гроші здали на аналізи: які хвороби можна підхопити, розраховуючись готівкою

    Дослідники провели мікробіологічні аналізи купюри номіналом 1 гривня та жетона

    У Києві, в рамках спецпроекту «Путівник розумного киянина», провели мікробіологічні дослідження купюри номіналом 1 гривня та жетона. Координатор Kyiv Smart City Ярослава Бойко розповіла про результати дослідження на сторінці в Facebook.

    Ярослава Бойко зазначила, купюру номіналом 1 гривня і жетон метро здали на аналіз в біохімічну лабораторію для дослідження на наявність збудників захворювань на них.

    «Атрофічний гастрит, перитоніт, плеврит, менінгіт, сепсис, дисбактеріоз і харчове отруєння. Всі ці хвороби можна підхопити, розраховуючись готівкою. Результати дослідження показали, що на купюрах і жетонах були знайдені збудники стафілокока і патогенних ентеробактерій», - зазначила Бойко.

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    Гроші здали на аналізи: які хвороби можна підхопити, розраховуючись готівкою
    Гроші здали на аналізи: які хвороби можна підхопити, розраховуючись готівкою

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