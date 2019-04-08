У столичній підземці назвали дату, коли зникнуть жетони



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До повного виведення жетонів з користування залишилося 207 днів

Останній день користування жетонами у столичному метро - 31 жовтня. Про це нагадала прес-служба КП «Київський метрополітен».

«207 днів! Стільки залишилося до повного виведення жетонів у київському метро… Далі - тільки електронні засоби оплати», - йдеться в повідомленні.

У метрополітені зазначили, то ті, хто платить карткою метро, економить вже, бо при поповненні картки на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн.

Хто користується іншими картками (проїзний, Картка киянина, е-квиток) також економить і час, і кошти.

У метрополітені нагадали, що термін дії картки метро - 1 рік після кожного використання (подовжується автоматично). Після використання поїздок робочу картку можна повернути у будь-яку касу та отримати назад заставну вартість. Поповнювати картку метро можна готівкою в автоматах на кожній станції, а також банківською карткою або готівкою у будь-якій касі.

Пільговики столиці користуються підземкою виключно за Карткою киянина (рішення Київради, яка встановлює пільги міста та механізми їх використання).

Загальнодержавні категорії - проходять через ручний контроль з оригіналом посвідчення.

Діти до 7 років мають право безкоштовного проїзд. Також таке право виключно за наявності учнівського квитка мають школярі столиці. Учні інших міст оплачують проїзд на загальних підставах.

Наразі у столиці впроваджується електронний квиток. Оплатити можна на кожній станції, скориставшись турнікетом з відповідною позначкою, а поповнити навіть онлайн.