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    У столичній підземці назвали дату, коли зникнуть жетони

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    У столичній підземці назвали дату, коли зникнуть жетони

    До повного виведення жетонів з користування залишилося 207 днів

    Останній день користування жетонами у столичному метро - 31 жовтня. Про це нагадала прес-служба КП «Київський метрополітен».

    «207 днів! Стільки залишилося до повного виведення жетонів у київському метро… Далі - тільки електронні засоби оплати», - йдеться в повідомленні.

    У метрополітені зазначили, то ті, хто платить карткою метро, економить вже, бо при поповненні картки на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн. 

    Хто користується іншими картками (проїзний, Картка киянина, е-квиток) також економить і час, і кошти.

    У метрополітені нагадали, що термін дії картки метро - 1 рік після кожного використання (подовжується автоматично). Після використання поїздок робочу картку можна повернути у будь-яку касу та отримати назад заставну вартість. Поповнювати картку метро можна готівкою в автоматах на кожній станції, а також банківською карткою або готівкою у будь-якій касі.

    Пільговики столиці користуються підземкою виключно за Карткою киянина (рішення Київради, яка встановлює пільги міста та механізми їх використання). 

    Загальнодержавні категорії - проходять через ручний контроль з оригіналом посвідчення.

    Діти до 7 років мають право безкоштовного проїзд. Також таке право виключно за наявності учнівського квитка мають школярі столиці. Учні інших міст оплачують проїзд на загальних підставах.

    Наразі у столиці впроваджується електронний квиток. Оплатити можна на кожній станції, скориставшись турнікетом з відповідною позначкою, а поповнити навіть онлайн.

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