Гройсман доручив вирішити проблему газопостачання Києва



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Фото: УНІАН Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду

Прем'єр дав відповідні доручення Міністерству фінансів провести всі необхідні процедури

Кабінет міністрів України вирішить проблему можливого зриву опалювального сезону в Києві. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, уряд готовий прийняти всі рішення, які дозволять Києву вирішити проблему можливого зриву опалювального сезону, яка виникла через накопичення боргів в обсязі понад 729 млн гривень. Гройсман підкреслив, що в рамках децентралізації зростають можливості для надання допомоги місцевій владі.

«Але в Києві є своя специфіка, яку необхідно враховувати. У нас розбіжностей немає - ми допоможемо. І в питанні теплопостачання ми пообіцяли, пропрацювали з колегами по уряду і знайшли можливості для підтримки», - додав він.

При цьому прем'єр дав відповідні доручення, насамперед Міністерству фінансів, провести всі необхідні процедури.

Нагадаємо, 28 серпня у КМДА заявили, що спільно з НАК «Нафтогаз України» напрацювали алгоритм дій для компромісних рішень, які дозволять відновити газопостачання та повернути у будинки гарячу воду. КМДА звернулася до Кабміну з закликом внести зміну до урядової постанови, щоб закрити зобов'язання міста перед «Київенерго» за рахунок субвенції.

1 серпня мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто готове до переговорів з НАК «Нафтогаз» та відстоює свою позицію в судах, рішення яких виконуватиме. Але, він вкотре закликав керівництво цієї компанії підписати угоду з КП «Київтеплоенерго» на постачання газу. Він зазначив, що «Нафтогаз» продовжує вимагати з Києва сплати штрафних санкцій приватної компанії, роблячи заручниками киян. Кличко зазначив, що не збирається дарувати 1,2 млрд грн.

Протягом серпня столиця буде закуповувати газ у комерційної структури. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, місто придбало понад 18 мільйонів кубометрів газу.

Як повідомлялося, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

31 липня Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

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Джерело: РБК-Україна