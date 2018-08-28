Київська влада домовилася з «Нафтогазом», але повернення гарячої води під питанням



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Точна дата появи гарячої води у кранах киян ще невідома

Кабмін має внести зміну до урядової постанови, щоб закрити зобов'язання міста перед «Київенерго» за рахунок субвенції

Київська міська держадміністрація спільно з НАК «Нафтогаз України» напрацювала алгоритм дій для компромісних рішень, які дозволять відновити газопостачання та повернути у будинки гарячу воду.

Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв на брифінгу сьогодні, 28 серпня.

Він зауважив, що якщо буде погашена заборгованість держави перед «Київенерго» у розмірі 729 млн грн (за різницю в тарифах), це відкриє шлях для легітимного вирішення питання укладання угоди з «Нафтогазом».

КМДА звертається до Кабміну з закликом внести зміну до урядової постанови, щоб закрити зобов'язання міста перед «Київенерго» за рахунок субвенції.

29 серпня алгоритм запустять в дію, розповів Пантелеєв. Якщо завтра буде ухвалене рішення у Кабміні, місто та «Нафтогаз» укладуть угоду 15-16 вересня. Щодо точної дати появи гарячої води у кранах, то Пантелеєв її не назвав.

Нагадаємо, 1 серпня мер столиці Віталій Кличко заявив, що місто готове до переговорів з НАК «Нафтогаз» та відстоює свою позицію в судах, рішення яких виконуватиме. Але, він вкотре закликав керівництво цієї компанії підписати угоду з КП «Київтеплоенерго» на постачання газу. Він зазначив, що «Нафтогаз» продовжує вимагати з Києва сплати штрафних санкцій приватної компанії, роблячи заручниками киян. Кличко зазначив, що не збирається дарувати 1,2 млрд грн.

Протягом серпня столиця буде закуповувати газ у комерційної структури. За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, місто придбало понад 18 мільйонів кубометрів газу.

Як повідомлялося, спір між Києвом та «Нафтогазом» дійшов до Верховного Суду.

Господарський суд Києва не задовольнив заяву енергокомпанії «Київенерго» про заміну боржника на комунальне підприємство «Київтеплоенерго» у справі про заборгованість за газ перед Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України».

31 липня Господарський суд Києва переніс на 10 вересня підготовче засідання за провадженням, в якому комунальне підприємство «Київтеплоенерго», що отримало в управління теплові активи від «Київенерго», вимагає від НАК «Нафтогаз України» визнати укладеним договір на постачання газу.

20 липня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), своєю постановою встановила тарифи для КП «Київтеплоенерго» на відпуск електричної енергії та виробництво теплової енергії на ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

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Джерело: ТСН