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    Гройсман прийшов на перший дзвоник у сільську школу на Київщині

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    Володимир Гройсман - Гройсман прийшов на перший дзвоник у сільську школу на Київщині
    Володимир Гройсман

    Гройсман відвідав Шкарівську опорну школа та завітає в ліцей у Сквирі

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок, 3 вересня, здійснює робочу поїздку на Київщину.

    Про це повідомляє Урядовий портал

    «3 вересня 2018 року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку в Київську область. У ході робочої поїздки Володимир Гройсман відвідає свято першого дзвоника в Шкарівському опорному загальноосвітньому закладі Білоцерківської районної ради», - зазначається у повідомленні.

    Окрім того, прем’єр-міністр візьме участь в урочистостях з нагоди початку нового  навчального року у ліцеї м. Сквира.

    Нагадаємо, Марина Порошенко відкрила школу, яку відремонтували за 100 млн грн.

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