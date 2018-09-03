Гройсман прийшов на перший дзвоник у сільську школу на Київщині



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Володимир Гройсман

Гройсман відвідав Шкарівську опорну школа та завітає в ліцей у Сквирі

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман у понеділок, 3 вересня, здійснює робочу поїздку на Київщину.

Про це повідомляє Урядовий портал.

«3 вересня 2018 року прем’єр-міністр України Володимир Гройсман здійснить робочу поїздку в Київську область. У ході робочої поїздки Володимир Гройсман відвідає свято першого дзвоника в Шкарівському опорному загальноосвітньому закладі Білоцерківської районної ради», - зазначається у повідомленні.

Окрім того, прем’єр-міністр візьме участь в урочистостях з нагоди початку нового навчального року у ліцеї м. Сквира.

Нагадаємо, Марина Порошенко відкрила школу, яку відремонтували за 100 млн грн.