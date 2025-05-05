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Голова Київської облдержадміністрації провів виїзну нараду в Бородянці

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Голова Київської облдержадміністрації провів виїзну нараду в Бородянці
Учасники наради перевірили стан відновлення житлових будинків та облаштування інфраструктурних об’єктів
фото: Микола Калашник/Facebook

Микола Калашник наголосив на необхідності пришвидшення ремонтних робіт

Голова Київської обласної державної адміністрації Микола Кашашник провів виїзну нараду в Бородянці за участі представників Державного агентства відновлення, місцевої влади, комунальних служб, підрядників та громади. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Миколи Калашника

Учасники наради перевірили стан відновлення житлових будинків та облаштування інфраструктурних об’єктів. Зокрема, оглянули роботи з облаштування урбан-парку, де вже створено пішохідні доріжки, висаджено зелені насадження, встановлено елементи благоустрою та зони відпочинку.

Кашашник вислухав побажання та зауваження представників місцевої громади
Кашашник вислухав побажання та зауваження представників місцевої громади
фото: Микола Калашник/Facebook

Окрему увагу було приділено питанням безбар’єрності та стану балансових територій. Микола Кашашник наголосив на необхідності пришвидшення ремонтних робіт для забезпечення жителів Бородянки житлом та комфортними умовами.

Особливу увагу під час наради приділили облаштуванню місцевої перлини – урбан-парку
Особливу увагу під час наради приділили облаштуванню місцевої перлини – урбан-парку
фото: Микола Калашник/Facebook
На території майбутнього центру відпочинку вже прокладено пішохідні доріжки, висаджено зелені насадження, встановлено лави, дитячі гойдалки та скейт-парк
На території майбутнього центру відпочинку вже прокладено пішохідні доріжки, висаджено зелені насадження, встановлено лави, дитячі гойдалки та скейт-парк
фото: Микола Калашник/Facebook
Дитячий майданчик вже протестувала місцева малеча
Дитячий майданчик вже протестувала місцева малеча
фото: Микола Калашник/Facebook
Калашник переконаний, що відбудова повинна стати якісним оновленням для кращого майбутнього
Калашник переконаний, що відбудова повинна стати якісним оновленням для кращого майбутнього
фото: Микола Калашник/Facebook

Під час зустрічі відбулося обговорення з місцевими мешканцями щодо їхніх потреб та побажань стосовно відновлення громади. Голова ОДА зазначив важливість врахування думки громади при реалізації проєктів відбудови. 

Микола Кашашник висловив переконання, що відбудова Бородянки повинна стати не просто відновленням зруйнованого, а якісним оновленням, яке забезпечить краще майбутнє для її мешканців.

Нагадаємо, на Київщині вже відбудувано 70% об'єктів, які були пошкоджені через вторгнення РФ. Це 21 тисяча будинків, шкіл, лікарень, адміністративних та інфраструктурних споруд. 

Як повідомлялося, внаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань російські війська завдали в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом внаслідок російської агресії на Київщині пошкоджено та знищено понад 30,8 тисяч об'єктів. Завдяки реалізації різноманітних державних програм та підтримці міжнародних партнерів наразі відновили понад майже 21 тисячу об'єктів.

Теги: війна Київщина Микола Калашник Бородянка

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