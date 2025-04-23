У селі Мощун рибалка незаконно виловив риби майже на 200 тис. грн

Чоловік «павуком» виловив 97 рибин

Правоохоронці Бучанщини задокументували факт незаконного вилову риби у селі Мощун. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський рибоохоронний патруль.

Повідомляється, що під час проведення рибоохоронного рейду на річці Ірпінь в районі села Мощун Бучанського району Київської області було зафіксовано порушення правил любительського рибальства. Попередньо, сума нанесених рибалкою збитків державі становить близько 200 тис. грн.

Чоловік «павуком» виловив 97 рибин: карась сріблястий – 49 штук, тараня (плітка звичайна) – сім штук, окунь звичайний – 29 штук, плоскирка – 10 штук, лящ – одна рибина, йорж звичайний – одна рибина.

За вищезазначеним фактом складено протокол про адміністративне правопорушення.

Рибоохоронний патруль закликає громадян бути відповідальними та дотримуватися вимог природоохоронного законодавства та нагадує, що з 01 квітня 2025 року почався період нерестової заборони на вилов водних біоресурсів.

Про випадки порушення правил рибальства та порядку придбання чи збуту водних біоресурсів можна повідомити на «гарячу лінію» Київського рибоохоронного патруля за номером телефону: (099) 341 73 18.

Нагадаємо, у селі Саливонки Білоцерківського району правоохоронці затримали 47-річного чоловіка, який займався незаконним виловом риби за допомогою сіток. Своїми діями браконьєр завдав державі збитків на суму понад 700 тис. грн.