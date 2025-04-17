«Еліта не воює». Відомий військовий вказав на фундаментальну проблему з мобілізацією в Україні

Ігор Луценко: «Це найглибший моральний розлом суспільства»

У суспільстві гостро стоїть питання справедливої мобілізації. Здорові чоловіки ходять у спортзали, ресторани, дискотеки, а величезну кількість людей з обмеженнями щодо здоров’я мобілізують і відправляють на передову. Також верхівка влади напряму не долучено до війни. Про це розповідає політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко у розмові з «Главкомом».

«Вирішувати потрібно політичними засобами. У нас фундаментальна проблема полягає в тому, що найбагатші, найвпливовіші люди не воюють. У нас ніхто практично з поп-зірок не воює, з політиків відомих, так, щоби діючий політик вирішив покинути політику і показати приклад. У нас ті, хто нібито пішли, продовжують депутатство. Зі списку топ-100 Forbеs ніхто не воює, хоча їхні підприємства мають директорів і бронювання на директорів. Практично усі топ-підприємства мають такі бронювання. Я бачив листи МХП, у ТЦК мені показували. Пишуть: знаєте, МХП – критично важливе підприємство, тому забронюйте того, забронюйте цього і так далі. Тобто виявляється, що у нас важливіше працювати трактористами, на думку МХП, ніж в полях воювати з росіянами», – говорить фахівець.

Ігор Луценко додає, що верхівка держави принципово відмовляється воювати, що створює найглибший моральний розлом у суспільстві. Він переповідає, що навіть ті військові, які зараз воюють, кажуть: «Я з цієї країни поїду, мені огидно тут бути далі». Широкі ж верстви населення у роздумах: воювати чи не воювати. Тому що коли верхівка не залучена безпосередньою у війну, війна відбувається силами ентузіастів, у яких немає ресурсу.

«Просто бере президент і каже своєму колу: хто не піде на фронт – посадимо в тюрму. Хто не піде на фронт – конфіскуємо активи. Це називається – мобілізація верхівки. У нас була мобілізована країна у 2022-му році. Потім сталася демобілізація, по суті. Ми бачимо, який зараз потужний рух ухилянтів. Він набагато більш чисельний за тих, хто воює на фронті», – зазначає Ігор Луценко.

Влада наразі має змогу та мала б робити більш привабливі умови для служби в армії. Зокрема, розібратися із безкарності окремих командирів та притягнути їх до відповідальності за незаконні та неправильні рішення. Він наводить приклад, що один командир бригади «поклав» 500 людей на фронті, а звинувачує в усьому лише росіян, забуваючи про свої накази й командування.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Ігорем Луценком, піднявши усі нагальні питання російсько-української війни. За його словами еліта принципово відмовляється воювати – це найглибший моральний розлом суспільства. А близько 80% уражень ворожих позицій і техніки нині завдають наші дрони. Через масову присутність цієї зброї на фронті і її високий технічний рівень (апарати з оптоволокном, штучним інтелектом) нинішні бойові дії він називає війною дронів.

Раніше «Главком» переповів історію медикині Елі з 80-ї Галицької бригади, яка приєдналася до війська на другий день повномасштабного вторгнення у віці 18 років.

До слова 16 квітня, Верховна Рада мала розглянути продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Однак ще до голосування розгорівся скандал. Член депутатської фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко заявив, що не буде голосувати за продовження воєнного стану. Причинами цього назвав відсутність демобілізації та термінів служби, а також функціонування територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки.