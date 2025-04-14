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У США зірвалися багатомільйонні угоди з нерухомістю через мита – WSJ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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У США зірвалися багатомільйонні угоди з нерухомістю через мита – WSJ
На нерухомість припадає 18,7% загальних активів найзаможніших американців
фото із відкритих джерел

Торговельна війна президента Трампа та хаос на фондовому ринку поставили колись непохитний внутрішній ринок елітної нерухомості під удар

Торговельна війна президента Трампа та невизначеність на фондовому ринку негативно позначилися на колись стабільному ринку елітного житла у США. Покупці все частіше відмовляються від багатомільйонних угод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Wall Street Journal.

Як з'ясувала газета, покупці почали частіше відмовлятися від угод уже на фінальному етапі через можливі проблеми з постачанням та коливаннями на фінансових ранках.

Ринок елітної нерухомості США стабільно розвивався останні кілька років, успішно відновлюючись після пандемії коронавірусу. Заможні покупці нерухомості в таких містах, як Нью-Йорк, Палм-Біч, Лос-Анджелес та Аспен, успішно реалізували угоди на мільярди доларів, незважаючи на підвищення процентних ставок, що сповільнило решту ринку житла, зазначають журналісти.

Утім, оголошені Трампом мита призвели до масштабних розпродажів на світових фондових ринках. На тлі глобальної економічної невизначеності покупці елітного житла почали відмовлятися від угод. Один з учасників ринку, агент з нерухомості в Майамі Джуліан Джонстон з Corcoran Group, розповів, що втратив угоду на суму понад $40 млн. Його клієнт відмовився від купівлі нерухомості через побоювання з приводу свого бізнесу, пов'язаного з імпортом з Китаю.

Посилаючись на звіт Realtor.com, журналісти пишуть, що на нерухомість припадає 18,7% загальних активів найзаможніших 10% американців. Ще донедавна продаж предметів розкоші був на підйомі, пише газета. З урахуванням позитивної динаміки на Уолл-стріт агенти розраховували на високу прибутковість протягом усього наступного року.

Проте внаслідок дводенного обвалу 3 та 4 квітня капіталізація американського ринку скоротилася приблизно на $6,6 трлн. Масштабнішими були лише крах у жовтні 1987 року, колапс у 2008 році та криза у березні 2020 року на початку пандемії коронавірусу.

«Останні два тижні ми перебуваємо в дикій напрузі. Покупці нервують з будь-якого приводу», – розповів агент з нерухомості Аарон Кірман із Christie's International Real Estate Southern California, у якого зірвалася угода у Бель-Ейрі вартістю близько $65 млн.

9 квітня Трамп змінив курс щодо світових мит, що розбурхало ринки. Усього через кілька днів після того, як він запровадив масштабні тарифи для понад 75 країн, президент заявив, що призупинить їх на 90 днів. Трамп не поширив цієї паузи на Китай, вирішивши натомість знову підняти мита на весь його імпорт. З урахуванням набраних чинностей на початку березня мит у розмірі 20% ставка для китайських товарів, що ввозяться, досягла 145%.

На тлі рішень американського президента фондові ринки від падіння перейшли до зростання. За попередні чотири торгові сесії через побоювання, пов'язані з тарифами, S&P 500 знизився на 12%, а NASDAQ Composite за цей час впав більш ніж на 13%. 

До слова, Трамп має шанси програти у торговельній війні проти Китаю. На думку експертів, по-перше, у світі усвідомили ненадійність США під проводом Трампа. По-друге, зовнішня політика країни стала критично залежною від ринку державного боргу. 

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Теги: США тарифи нерухомість війна криза

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