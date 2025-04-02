Головна Київ Новини
search button user button menu button

На Київщині відбудовано 70% зруйнованих війною об'єктів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
На Київщині відбудовано 70% зруйнованих війною об'єктів
8 липня 2024 року росіяни ракетою влучили в київську лікарню «Охматдит»
фото: КМДА

Олексій Кулеба: З перших днів після звільнення Київщини від російських окупантів розпочалося відновлення регіону

На Київщині вже відбудувано 70% об'єктів, які були пошкоджені через вторгнення РФ. Це 21 тисяча будинків, шкіл, лікарень, адміністративних та інфраструктурних споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заявуи віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби та Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення, ще понад 17 тисяч родин на Київщині отримали компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник розповів, що протягом трьох років після звільнення Київщини відбудували:

  • 17 179 приватних будинків (68% від зруйнованих),
  • 1694 багатоквартирних будинків (74%)
  • 545 об'єктів інфраструктури (73%)
  • 210 закладів освіти (83%)
  • 149 закладів охорони здоров'я (97%)
  • вісім установ соцзахисту (89%).

Також, за словами Калашника, у кожній громаді створять сучасні урбан-парки – рекреаційні простори зі скейт-зонами, велодоріжками, спортивними та інтерактивними майданчиками.

Також почалася робота над безбар'єрними маршрутами: вже розпочали роботи у Славутичі та Бучі, які мають стати «зразковими прикладами доступності та інклюзивності для інших громад».

Нагадаємо, внаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань російські війська завдали в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом внаслідок російської агресії на Київщині пошкоджено та знищено понад 30,8 тисяч об'єктів. Завдяки реалізації різноманітних державних програм та підтримці міжнародних партнерів наразі відновили понад майже 21 тисячу об'єктів.

Нагадаємо, жахлива трагедія в Дніпровському районі Києва, спричинена російською атакою «шахедами», під час якої 80-річна жінка згоріла живцем, благаючи про допомогу, отримала продовження. Виявляється у будинку у Дніпровському районі, який у ніч з 22 на 23 березня став мішенню одного із ворожих «шахедів», на даху утворився «кратер» від прильоту дрона. Жителі будинку страждають і просять вдремонтувати дах їхнього будинку. 

Як повідомлялося, понад 378 млн грн, зібраних благодійною організацією «Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» на відбудову дитячої лікарні «Охматдит» будуть зберігатися на рахунку фонду, допоки не визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт медустанови. 

Читайте також:

Теги: війна Київщина житло робота Микола Калашник звільнення Олексій Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Трамп розуміє, що його, де-факто, послали, але не може це показати»
Трамп-Путін. Експрес-аналіз розмови
19 березня, 08:11
Зеленський зустрівся з Трампом в Овальному кабінеті Білого дому 28 лютого
Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні – Bloomberg
4 березня, 02:21
Французький лідер наголосив, що остаточне рішення щодо застосування ядерної зброї залишиться за ним
Президент Франції розпочне дискусію про використання ядерної зброї для захисту ЄС
5 березня, 21:53
Ситуація на фронті 6 березня
Карта бойових дій в Україні станом на 6 березня 2025 року
6 березня, 00:09
США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російських енергоносіїв – Бессент
США без вагань підуть «ва-банк» у питанні санкцій проти російських енергоносіїв – Бессент
6 березня, 20:16
В університеті вважають, що звільнення Василенка було «в правовому полі», і цю позицію юристи університету представлятимуть в суді
Журналісти не змогли потрапити на суд щодо поновлення на посаді професора Василенка
10 березня, 17:02
Трегубов: Зараз у принципі спроможності українських військ поступово, але зростають
Речник «Хортиці» повідомив, де росіяни намагаються прорвати українську оборону
10 березня, 21:17
Володимир Путін сьогодні проведе пресконференцію
Путін сьогодні готується зробити низку заяв про війну в Україні
13 березня, 06:50
Валентин Підкович був бійцем «Азову» та учасником Народного ансамблю танцю «Молодість»
Боєць MMA та колишній «азовець» готував теракт біля ТЦК у Кривому Розі, – ЗМІ
25 березня, 20:55

Новини

У столиці вночі горів гуртожиток (фото)
У столиці вночі горів гуртожиток (фото)
Мрія ювелірів: київські митники запобігли незаконному вивезенню унікального бурштину
Мрія ювелірів: київські митники запобігли незаконному вивезенню унікального бурштину
На Київщині відбудовано 70% зруйнованих війною об'єктів
На Київщині відбудовано 70% зруйнованих війною об'єктів
У Києві продано колишній головний офіс «Сбербанку»: хто став новим власником
У Києві продано колишній головний офіс «Сбербанку»: хто став новим власником
У Києві старе дерево впало на автомобіль, який рухався (фото)
У Києві старе дерево впало на автомобіль, який рухався (фото)
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд завершив допит свідків
Вбивство підлітка на фунікулері в Києві: суд завершив допит свідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 квітня: ситуація на фронті
111K
Стало відомо, де Данілов заробляє гроші після звільнення з посади секретаря РНБО
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 квітня 2025
40K
Народила – бігом на роботу. Міносвіти запропонувало несподіване рішення для ринку праці
32K
Forbes оприлюднив рейтинг найбагатших людей світу. У списку – шестеро українців
31K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua