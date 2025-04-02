На Київщині відбудовано 70% зруйнованих війною об'єктів

Олексій Кулеба: З перших днів після звільнення Київщини від російських окупантів розпочалося відновлення регіону

На Київщині вже відбудувано 70% об'єктів, які були пошкоджені через вторгнення РФ. Це 21 тисяча будинків, шкіл, лікарень, адміністративних та інфраструктурних споруд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заявуи віцепрем'єр-міністра з відновлення – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби та Київської обласної військової адміністрації Миколи Калашника.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення, ще понад 17 тисяч родин на Київщині отримали компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло.

Голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник розповів, що протягом трьох років після звільнення Київщини відбудували:

17 179 приватних будинків (68% від зруйнованих),

1694 багатоквартирних будинків (74%)

545 об'єктів інфраструктури (73%)

210 закладів освіти (83%)

149 закладів охорони здоров'я (97%)

вісім установ соцзахисту (89%).

Також, за словами Калашника, у кожній громаді створять сучасні урбан-парки – рекреаційні простори зі скейт-зонами, велодоріжками, спортивними та інтерактивними майданчиками.

Також почалася робота над безбар'єрними маршрутами: вже розпочали роботи у Славутичі та Бучі, які мають стати «зразковими прикладами доступності та інклюзивності для інших громад».

Нагадаємо, внаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань російські війська завдали в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській та Пісківській територіальних громадах.

Загалом внаслідок російської агресії на Київщині пошкоджено та знищено понад 30,8 тисяч об'єктів. Завдяки реалізації різноманітних державних програм та підтримці міжнародних партнерів наразі відновили понад майже 21 тисячу об'єктів.

Нагадаємо, жахлива трагедія в Дніпровському районі Києва, спричинена російською атакою «шахедами», під час якої 80-річна жінка згоріла живцем, благаючи про допомогу, отримала продовження. Виявляється у будинку у Дніпровському районі, який у ніч з 22 на 23 березня став мішенню одного із ворожих «шахедів», на даху утворився «кратер» від прильоту дрона. Жителі будинку страждають і просять вдремонтувати дах їхнього будинку.

Як повідомлялося, понад 378 млн грн, зібраних благодійною організацією «Благодійний фонд «Охматдит – Здорове дитинство» на відбудову дитячої лікарні «Охматдит» будуть зберігатися на рахунку фонду, допоки не визначиться підрядник, який робитиме капітальний ремонт медустанови.