Окрім Північної Кореї, ще одна країна активно допомагає РФ солдатами у війні

Білоруси вірять у заяви російських пропагандистів про «нацистів в Україні» та воюють за «спільне радянське минуле»

Станом на початок 2025 року щонайменше 742 громадянина Білорусі стали найманцями в російській армії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані проєкту «Хочу жити».

Зазначається, що серед громадян Білорусі є ті, хто має також російський паспорт і не вважається «легіонером», тому реальна кількість білорусів, які воюють проти України, може бути ще більшою.

«Якщо для інших країн-донорів найманців вирішальним мотиваційним фактором була бідність, то у випадку з громадянами Білорусі йдеться радше про ідеологічну складову. Ні для кого не секрет, що білоруське суспільство, по суті, живе в єдиному інформаційному просторі з РФ, тому чоловіки залюбки вірять у казки пропагандистів про «нацистів в Україні» та воюють за «спільне радянське минуле». Не зупиняє їх навіть перспектива отримати до 15 років позбавлення волі за найманство згідно з КК РБ», – йдеться у повідомленні.

Проєкт наголошує, що участь громадян Білорусі у війні на боці РФ відбувається з мовчазної згоди самопроголошеного президента Олександра Лукашенка: «Його анітрохи не бентежить, що «старший брат» використовує його людей як гарматне м'ясо в нікому, крім нього, не потрібній бійні. Тільки за нашими скромними даними, громадян Білорусі, які воювали на боці РФ, загинуло щонайменше 96».

«Ми розуміємо, що закликати владу Білорусі звернути увагу на залучення їхніх громадян на службу в російській армії безглуздо, тому звернемося до самих білорусів: хоч би скільки вас обробляли пропагандою, ця війна не стане вашою. Двоє знавіснілих тиранів розмінюють тисячі людських життів для того, щоб зберегти свою владу. Якщо ви потрапили в м'ясорубку в Україні – звертайтеся в проєкт «Хочу жити». Тут вам допоможуть», – наголосив проєкт.

Нагадаємо, що 26 квітня Росія вперше офіційно визнала участь північнокорейських військ у війні проти України. Представниця МЗС Росії Марія Захарова запевнила, що «Росія ніколи не забуде друзів з КНДР». Після цих заяв Кремля у Пхеньяні також вирішили не залишатися осторонь. 28 квітня Північна Корея офіційно підтвердила відправлення своїх військових для підтримки Росії.

Зокрема, українські військові взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали в складі російської армії.