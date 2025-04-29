Франція скликає засідання Радбезу ООН щодо російської агресії

Глава МЗС закликав членів Радбезу висловити свою рішучу підтримку крокам України до миру

У вівторок, о 23:00 за Києвом, Рада Безпеки ООН проведе засідання, скликане головуванням Франції в Радбезі ООН, щодо «російської агресії проти України та її триваючого терору проти цивільних людей». Як передає «Главком», про це повідомляє МЗС.

Глава МЗС Андрій Сибіга висловив вдячність французькому колезі та другові Жану-Ноелю Барро за організацію цього засідання та тверду солідарність з Україною.

«Україна віддана мирним зусиллям. Ми погодилися з пропозицією США про повне припинення вогню 49 днів тому, а Росія – ні. Це чітке свідчення, хто зацікавлений у мирі, а хто бажає продовжувати війну», – наголосив міністр.

Глава МЗС закликав членів Радбезу висловити свою рішучу підтримку крокам України до миру, чітко засудити ескалацію терору Росії проти цивільних людей і зайняти принципову позицію щодо необхідності посилення тиску на Москву.

«Захист справедливості, суверенітету та миру має бути спільним зобов'язанням. Україна сильна – та не на самоті», – підсумував він.

Раніше Пєсков заявляв, що російський диктатор Володимир Путін готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. За словами Пєскова, відповідну заяву було зроблено на зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Також повідомлялося, що США вимагатимуть від Росії визнати право України на власну армію і оборонну промисловість в межах мирної угоди між Москвою і Києвом. Як писало агентство Bloomberg, спецпредставник Трампа Стів Віткофф порушуватиме це питання під час зустрічі з російським диктатором.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що Володимиру Путіну необхідно продемонструвати готовність припинити війну в Україні.

Однак президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається обдурити США та інші країни й надалі затягувати війну проти України, адже жодних приготувань РФ до реальної тиші не фіксується.