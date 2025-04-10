Україна готує санкції щодо тіньового танкерного флоту РФ – Зеленський

«Готуємо наші, українські, санкції щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну»

У традиційному вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський відреагував на російські атаки, розповів про підготовку до «Рамштайну» та підготовку санкційних пакетів.

Так, Зеленський доручив підготувати українські санкційні пакети.

«Є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив. Зараз триває підготовка відповідних указів, усе буде поетапно», – пояснив президент.

Гарант додав, що Україна працює також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу.

Стало також відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров уже в Брюсселі, де буде працювати «Рамштайн». «Звісно, наш пріоритет – це ППО, і маємо деякі домовленості з партнерами вже, щоб наш захист неба став сильнішим. Будемо працювати й надалі з кожною країною, із кожним лідером, які справді можуть впливати, щоб російська держава відчувала більшу ціну за війну – ціну, яка незмінно зростає для них», – пояснив Зеленський.

Також президент відреагував на атаки Росії.

«Зараз тривають роботи в Дніпрі, на місці удару російської ракети. Попередньо – балістика. На жаль, одна людина загинула – мої співчуття рідним та близьким. Станом на цей час відомо про те, що п’ять людей постраждали. Всім надається допомога. Сьогодні вже була повітряна тривога в Києві через ударний дрон. Багато повідомлень з областей про російські удари та обстріли. Зокрема, Нікополь, удар російських FPV – пʼять дронів. Це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних. Поранень зазнали 12 людей, і серед них одна дитина. Також російські удари по Харківщині, по Донеччині, Запорізькій та Миколаївській областях. Сумщина – постійні удари керованих авіабомб. І все це – вже майже через місяць після того, як Сполучені Штати Америки запропонували повне припинення вогню. Росія очевидно ігнорує дипломатію та використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни. Потрібна тактика тиску – тиску на Росію заради того, щоб терор і війна припинились. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам у цьому», - підсумував очільник держави.

Як відомо, Російська Федерація вдається до нової тактики під час обстрілів Харкова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова в ефірі телемарафону. Як зазначив міський голова, російські війська використовують нову тактику: за дуже короткий час бʼють безпілотниками по одному місцю.

«Хочу сказати, так, це нова тактика, коли ворог діє таким чином, що за дуже короткий час дуже багато БпЛА влучає в одне місце в один район міста Харкова. І свідками цього ми були напередодні, коли 17 БпЛА протягом години влучали в одну територію міста Харків», – каже він.

Так, увечері 8 квітня росіяни завдали масованого обстрілу ударними безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова. Окупанти влучили у цивільні підприємства, складські та виробничі будівлі та СТО.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Російська Федерація розпочала новий етап широкомасштабного наступу, посиливши тиск на Сумську та Харківську області.