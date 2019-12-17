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    Новини

    На Новий рік київський фунікулер працюватиме всю ніч

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    На Новий рік київський фунікулер працюватиме всю ніч

    Роботу громадського транспорту у новорічну ніч буде продовжено

    У новорічну ніч київський фунікулер не припинятиме роботу.

    Про це повідомляє комунальне підприємство «Київпастранс».

    Крім того, роботу трамваїв, тролейбусів і маршрутних таксі буде подовжено на три години.

    Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.

    Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.

    Київському фунікулеру, що з'єднує історичне Верхнє місто та Поділ, вже понад 100 років. Споруджувався він впродовж 1902–1905 років. Його прокладено схилом Володимирської гірки з гарним видом на річку Дніпро. Лінія складається з двох станцій і управляється комунальним підприємством «Київпастранс».
    Щороку цей вид транспорту перевозить до 2,8 млн пасажирів, серед яких чимало туристів.

    Дивіться, як виглядав фунікулер у різні періоди століття.

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