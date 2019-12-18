Оголошено режим роботи столичного транспорту у новорічну ніч



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На час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі буде обмежено вхід на станцію метро «Золоті ворота»

У Києві у новорічну ніч роботу метрополітену та наземного громадського транспорту буде продовжено на 3 години. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

Також буде організовано перевезення пасажирів маршрутами, які проходять біля станцій метрополітену, і після проходження останніх пар поїздів метро.

Крім того, 19 грудня, 24 грудня, 31 грудня, 1 січня та 7 січня у разі необхідності залежно від пасажиропотоків буде обмежено (можливе закриття) на вхід для пасажирів станції метрополітену «Золоті ворота» на час проведення новорічних та різдвяних заходів на Софійській площі.

Також у ніч із 31 грудня на 1 січня планується організувати роботу фунікулера у цілодобовому режимі.

Окрім того, на час святкувань змінить рух низка маршрутів громадського транспорту.

Раніше КМДА оприлюднила програму новорічних і різдвяних заходів у Києві.

Для проведення зимових масових заходів дорожники змінили схему руху транспорту в центрі столиці. Рух заборонено Володимирським проїздом – від Малої Житомирської до Михайлівської площі. Також обмежено рух правою смугою Володимирського проїзду в напрямку Михайлівської площі.