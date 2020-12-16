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    Інцидент на мосту та епідемія: Кличко звітує про ситуацію в Києві

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Інцидент на мосту та епідемія: Кличко звітує про ситуацію в Києві
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба Віталій Кличка

    Як працюватиме громадський транспорт під час локдауну

    Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг Кличка щодо поточної ситуації у столиці.

    Так, мер інформує:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
    • скільки киян протестували на коронавірус;
    • скільки столичних шкіл та садків зачинені на карантин;
    • про роботу громадського транспорту під час локдауну;
    • про інцидент на Шулявському мосту.

    Нагадаємо, 15 грудня близько 14:00-15:00 сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі. 

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.

    Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність.

    Теги: Віталій Кличко Київ епідемія карантин Шулявський міст коронавірус
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