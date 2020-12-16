Інцидент на мосту та епідемія: Кличко звітує про ситуацію в Києві

Інцидент на мосту та епідемія: Кличко звітує про ситуацію в Києвітрансляція
Як працюватиме громадський транспорт під час локдауну
Мер Києва Віталій Кличко проводить онлайн-брифінг Кличка щодо поточної ситуації у столиці.
Так, мер інформує:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- яку кількість киян, хворих на Covid-19, госпіталізували;
- скільки киян протестували на коронавірус;
- скільки столичних шкіл та садків зачинені на карантин;
- про роботу громадського транспорту під час локдауну;
- про інцидент на Шулявському мосту.
Нагадаємо, 15 грудня близько 14:00-15:00 сталося падіння трьох опор освітлення в районі транспортної розв’язки на Шулявському шляхопроводі.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд.
Кличко заявив, що правоохоронні органи повинні оперативно встановити причини падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі. На думку столичного голови, винні мають понести кримінальну відповідальність.